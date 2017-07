Ministrul Sanatatii spune ca inghetarile de angajari in sectorul public nu vizeaza Educatie si Sanatatea

'Inghetarea angajarilor la stat nu vizeaza nici Educatia, nici Sanatatea. Prin memorandum intern, si in Educatie, si in Sanatate, si in orice alt serviciu, in orice alta institutie se pot face angajari, doar ca este un comitet interministerial care decide lucrul acesta. (...) Sunt controlate, daca putem spune asa (angajarile - n.r.). (...) Si noi vom veni cu un memorandum pentru ca vor fi profesori care pleaca in timpul anului scolar, se pensioneaza', a declarat Liviu Pop la Antena 3.Intrebat daca exista un deficit de personal in sistemul de Educatie, Liviu Pop a raspuns ca da.'Avem profesori necalificati in sistemul de invatamant, unul dintre obiectivele Guvernului este acela de a nu mai avea profesori necalificati la clasa. (...) Avem 280 de mii profesori efectiv, 330 de mii angajati. (...) Nici in Educatie, nici in Sanatate, nici intr-un alt domeniu unde se justifica crearea unor posturi, nu vor fi inghetate angajarile. Va fi un memorandum in Guvern, aprobare speciala pe zona respectiva, explicat de ce se face chestiunea aceasta (...). In fata clasei trebuie sa ai profesor, la capul pacientului trebuie sa ai medic', a spus Liviu Pop.Toate posturile din administratia publica centrala vor fi auditate pana la sfarsitul acestui an de un comitet interministerial, pana atunci urmand sa fie suspendata ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, potrivit unei ordonante adoptata joi de Guvern.'Rolul acestui comitet interministerial este sa analizeze cum sunt organizate institutiile si functiile din autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si sa propuna masuri pentru eficientizarea managementului in resursele umane. Analiza va viza ministerele, institutii centrale subordonate Guvernului sau ministerelor, inclusiv servicii publice deconcentrate ale acestora si institutiile prefectului', precizeaza un comunicat al Executivului.Joi, la inceputul sedintei Executivului, premierul Mihai Tudose afirma ca ordonanta referitoare la blocarile de angajari in sistemul bugetar are in vedere un inventar ''foarte clar al celor care lucreaza la stat''.'Astazi vom lua in discutie, spre aprobare, acel celebru act privind masuri privind administratia centrala. Nu dam pe nimeni afara, pur si simplu se blocheaza angajarile si incercam si vom reusi sa eficientizam actul administrativ, daca este vorba de reorganizare, de descentralizare', explica Tudose.El mai afirma ca aparatul birocratic este din ce in ce mai mare si sunt cereri de angajare a sute de oameni, 'purtatori de stampila, de semnatura'.