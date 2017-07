Guvern: Departamentul Centenar trece la Ministerul Culturii

Departamentul Centenar, structura fara personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in subordinea prim-ministrului, se va desfiinta, iar MCIN va prelua numarul de posturi si personalul Departamentului. Personalul isi va pastra drepturile salariale avute la data intrarii in vigoare a acestei ordonante.Incadrarea personalului se va realiza cu respectarea procedurii si regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal din cadrul MCIN, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei.De asemenea, MCIN va prelua de la Secretariatul General al Guvernului prevederile bugetare pe anul 2017, executia bugetara pana la data preluarii, precum si patrimoniul aferent Departamentului Centenar.In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei, MCIN va prezenta un proiect de hotarare de guvern pentru reglementarea masurilor privind organizarea si functionarea acestui minister conform acestor prevederi.Totodata, pentru realizarea unei bune coordonari la nivel national a pregatirii, organizarii si desfasurarii manifestarilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri si a Primului Razboi Mondial se va constitui Comitetul interministerial pentru Centenar. Comitetul va fi condus de prim-ministru, in calitate de presedinte, si de ministrul culturii, in calitate de vicepresedinte, si va avea in componenta cate un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Externe si al Institutului Cultural Roman.Comitetul interministerial va stabili, pe baza propunerilor centralizate si evaluate de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, manifestarile, actiunile si proiectele de aniversare a Centenarului si le va monitoriza si va lua masuri privind implementarea lor. De asemenea, va stabili, tot la propunerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, calendarul activitatilor ce decurg ca obligatii legale ale autoritatilor si institutiilor publice cu privire la aniversarea Centenarului.Comitetul se va intruni lunar si ori de cite ori va fi necesar, la convocarea coordonatorului sau. La sedintele Comitetului, in functie de tematica supusa dezbaterii, pot fi invitati sa participe si reprezentanti ai altor ministere sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si reprezentanti ai mediului academic, ai organizatiilor neguvernamentale sau ai sindicatelor reprezentative pentru administratia publica.