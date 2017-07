Opt universitati organizeaza 20 de programe de vara de tip punte dedicate liceenilor, prin proiectul privind Invatamantul Secundar

Elevii aflati in situatii de risc din liceele de stat beneficiaza de programe de vara de tip punte, in perioada iulie - septembrie, organizate de opt institutii de invatamant superior din sistemul public, prin Schema de Granturi Competitive pentru universitati din Proiectul privind Invatamantul Secundar / ROSE, informeaza Ministerul Educatiei.





Opt institutii de invatamant superior din sistemul public deruleaza, in perioada iulie - septembrie 2017, 20 de programe de vara de tip punte pentru mai mult de 1.000 de elevi, prin Schema de Granturi Competitive pentru universitati din cadrul proiectului ROSE.

Beneficiari sunt elevi din liceele de stat eligibile pentru obtinerea de granturi in cadrul Schemei de granturi pentru licee, de preferinta cei din clasele terminale de liceu care provin din grupuri dezavantajate, precum cei care traiesc in familii cu venituri mici, apartin minoritatilor nationale (inclusiv romi), locuiesc in zone rurale sau alte zone in care nu exista scoli in proximitate, au unul sau ambii parinti in strainatate sau au cerinte educationale speciale.





Potrivit Ministerului Educatiei, activitatile organizate in special in campusuri ofera acestor elevi o experienta universitara timpurie, menita sa ii familiarizeze cu mediul academic si sa initieze o dezvoltare a abilitatilor relevante pentru succesul in invatamantul superior.









Astfel, elevii pot participa la ateliere de lucru, vizite de studiu, competitii sportive, evenimente culturale etc., adica atat activitati legate direct de viata universitara si de specificul facultatilor implicate, cat si activitati prin care sa cunoasca orasul in care ar urma sa isi continue studiile.

Durata este cuprinsa intre doua si trei saptamani.





Cele opt sunt institutii care organizeaza programe de vara sunt Universitatile Politehnica, de Vest si de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara, Universitatile "Babes-Bolyai" si Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Universitatea din Craiova.





Pana la finalul Schemei de Granturi Competitive pentru universitati - Programe de Vara (SGU-SV) din cadrul proiectului ROSE (2020) se estimeaza un numar de peste 10.000 de elevi - beneficiari prin intermediul a 640 de programe de vara de tip punte. Apelul la propuneri de subproiecte din runda a II-a va fi lansat in luna noiembrie a acestui an, urmand ca activitatile sa se desfasoare in perioada mai - septembrie 2018.





Proiectul privind Invatamantul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), in valoare totala de 200 de milioane de euro, este finantat integral de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD).