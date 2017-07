Presedintele Iohannis a acreditat trei noi ambasadori

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele privind acreditarea a trei noi ambasadori ai Romaniei in Republica Kargaza, in Regatul Thailandei si in Regatul Lesotho, in Republica Mozambic si in Republica Zambia.





Presedintele Romaniei a semnat joi decrete de acreditare a lui Cezar-Manole Armeanu si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kargaza, cu resedinta la Astana si lui Bogdan Badea in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Thailandei.





Totodata, Iohanis a mai semnat decretul de acreditare a lui Marius Constantin Boranescu si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Lesotho, in Republica Mozambic si in Republica Zambia, cu resedinta la Pretoria.