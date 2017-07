Procuroarea Mihaiela Moraru-Iorga: Cei aproape 400.000 lei proveneau de la un denuntator, pentru organizarea unui flagrant, erau inseriati si sigilati

Aceasta a declarat, dupa ce procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a solicitat Inspectiei Judiciare sa efectueze cercetari cu privire la activitatea procurorului Mihaiela Moraru-Iorga, ca "s-a incercat realizarea unui prim flagrant si nu s-a reusit" iar "denuntatorul cerut ca banii sa ramana la dosar"."Erau sigiliati, in fisetul unuia dintre politisti", a spus aceasta, mentionand ca "de regula banii pentru flagrant sunt pusi la dispozitie de denuntator".In procesul verbal, intocmit in acest sens, nu s-a precizat natura sumei de bani si nu a fost inregistrata in Registrul de evidenta a valorilor si corpurilor delicte pentru a fi depusa la camera de corpuri delicte, conform prevederilor legale. De precizat ca, desi Directia Nationala Anticoruptie dispune de un fond de flagrant de 2 milioane lei, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. 4 din OUG 43/2002, suma respectiva nu era destinata pentru o activitate operativa deoarece nu exista niciun document din care sa rezulte ca au fost solicitati bani din fondul de flagrant si nici nu i-au fost pusi la dispozitie".In opinia procuroarei, insa, este vorba de o incercare de "decredibilizare" a sa. In ceea ce priveste existenta unor ceasuri de aproape 70.000 de lei si a unui stilou de peste 8.000 de lei in biroul sau, Mihaiela Moraru-Iorga a precizat ca fusese "instituit sechestru asigurator" pentru aceste bunuri si exista si un "proces verbal".In plus, a argumentat procuroarea, Sectia a II-a "nu are un birou de corpuri delicte si nu are unde sa pastreze astfel de lucruri de valoare".Aceasta a mai sustinut ca i s-a restrictionat accesul in DNA si nu a fost lasata sa intre in biroul sau.