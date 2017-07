Abdullah Atas, judecat pentru ca a lovit un politist cu masina, a fost condamnat la 23 de ani si jumatate la inchisoare

Omul de afaceri turc Abdullah Atas, trimis in judecata pentru uciderea unui politist de la Brigada Rutiera pe care l-ar fi lovit intentionat cu masina, tarandu-l pe capota, a fost condamnat, joi, la 23 de ani si jumatate de inchisoare, scrie News.ro. Decizia instantei nu este definitiva.





Magistratii Tribunalului Bucuresti au pronuntat, joi, sentinta in cazul omului de afaceri turc, pe care l-au condamnat la o pedeapsa de 23 de ani si 6 luni de inchisoare. Decizia nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.





In septembrie 2015, Abdullah Atas a fost trimis in judecata pentru omor calificat, conducere sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului, fiind acuzat ca a intrat intentionat cu masina in politistul Gheorghe Ionescu, care a decedat dupa trei saptamani in care a fost in coma.

Accidentul s-a produs in 2 august 2015, in jurul orei 3.30, in zona intersectiei strazii Nicolae Caramfil cu Soseaua Pipera. Acolo, politistul Gheorghe Ionescu se afla impreuna cu alti agenti de la Brigada Rutiera a Capitalei, pentru un control in trafic. Ionescu i-a facut semn lui Abdullah Atas sa opreasca masina pe care o conducea, omul de afaceri turc a incetinit, dar cand a ajuns in dreptul agentului a accelerat si l-a lovit. Gheorghe Ionescu a fost tarat pe capota pe o distanta de aproximativ 350 de metri, apoi a fost aruncat pe sosea la 10 metri. Anchetatorii au stabilit ca omul de afaceri turc consumase bauturi alcoolice intr-un club din Capitala, iar la momentul producerii accidentului rutier avea o alcoolemie de 1,95 - 2 la mie.





Atas a sustinut, in timpul procesului, ca a incercat sa evite doi politisti, care ar fi sarit in fata masinii, iar ulteior si-a pierdut cunostinta.





El a mai spus ca accidentul a fost exploatat politic, iar el a devenit o victima a mass-media, in conditiile in care el este si cetatean roman, sotia sa este romanca iar fiul lui nici nu stie limba turca. "Accidentul meu a fost folosit ca instrument politic. Mass-media m-a declarat ucigas, am fost folosit. Ce vina are familia mea, sotia, mama? Copilul meu nu intelege de ce nu vin acasa. Sunt cetateaan roman, baiatul meu nu stie limba turca. Sunt judecat ca un terorist. Nu am nicio problema cu polita", a declarat in instanta Abdullah Atas, asistat de un translator de limba turca.