Pompierii au reluat actiunile de stingere a incendiului din Parcul National Domogled

Peste 80 de pompieri, jandarmi, padurari si voluntari au reluat, joi dimineata, operatiunile de stingere a incendiului de padure si vegetatie uscata din Parcul National Domogled, judetul Mehedinti, scrie News.ro, dupa ce pe durata noptii focarele au fost supravegheate de catre lucratori din cadrul Ocolului Silvic Tarnita. Si joi se intervine cu un elicopter dotat cu dispozitiv "Bambi Bucket" pentru identificarea focarelor si transportul apei.





Reprezentantii Inspectoratului National pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat, joi, ca au fost reluate operatiunile de stingere a incendiului izbucnit inca de marti seara in Parcul National Domogled, din judetul Mehedinti.





La actiuni participa peste 80 de pompieri, jandarmi, lucratori silvici, angajati ai parcului si voluntari.





"Pe toata durata noptii, incendiul a fost supravegheat de lucratori din cadrul Ocolului Silvic Tarnita. Actiunile de stingere vor fi sprijinite si in cursul zilei de astazi (joi - n.r.) de un elicopter dotat cu dispozitiv "Bambi Bucket"", au precizat reprezentantii IGSU.





Potrivit acestora, aeronava faciliteaza atat identificarea focarelor si zonelor de ardere, cat si transportul apei sau al materialelor logistice in zona montana.





Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza ca in 19 iulie, pompierii mehedinteni au intervenit atat la sol, cat si din aer.

In ceea ce priveste interventia terestra, ISU Mehedinti a actionat asupra focarelor aflate pe piscul de nord al versantului incendiat cu un numar de 61 de pompieri dotati cu saci stingatori si unelte genistice reusind lichidarea celor 10 - 12 focare identificate pe timpul cercetarii aeriene de marti dupa-amiaza.





Totodata, au fost lichidate si alte focare aparute din cauza caderii de pe versant a jarului nestins, favorizate de materialul combustibil din padure. Fortele de interventie au actionat la sol atat pe partea estica a versantului, cat si pe cea vestica, in apropiere de creasta acestuia, in maniera in care a permis terenul foarte accidentat.





La sfarsitul zilei de miercuri, toate focarele aflate la sol au fost lichidate, precizeaza IGSU.





In ceea ce priveste interventia aeriana, s-a actionat atat pe piscul de nord, cat si pe piscul de sud (pe creasta), actionandu-se cu un elicopter al Inspectoratul General de Aviatie, dotat cu echipament special de stingere de tip "Bambi- bucket". Pe parcursul zilei de miercuri, au avut loc mai multe misiuni de stingere din aer si o misiune de incarcare a sacilor stingatori a pompierilor aflati la sol. La sfarsitul zilei, echipele de interventie au constatat ca in zona alpina, unde s-a actionat numai din aer, focarele identificate in ziua precedenta au fost lichidate in mare parte, insa din cauza materialelor combustibile si a jarului nestins in totalitate s-au format noi focare, unele din acestea fiind compacte, cuprinzand o suprafata mai mare in zona de mijloc a versantului.





Incendiul din Parcul Natural Domogled a izbucnit marti seara si s-a manifestat initial la aproximativ zece hectare de padure de pin negru si vegetatie uscata.





Pe toata durata zilei de miercuri, 70 de pompieri si lucratori silvici au actionat la sol cu saci stingatori, iar din aer s-a actionat cu un elicopter dotat cu un sistem Bambi Bucket.





Miercuri seara, mai erau active doua focare din cele peste treizeci care au existat initial. Abia dupa stingerea flacarilor vor fi evaluate pagubele, fiind cercetata si cauza producerii incendiului.





Parcul Natural Domogled a fost infiintat in anul 1990 si uneste judetele Caras-Severin, Mehedinti si Gorj.