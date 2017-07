Doua persoane au murit, in Mehedinti, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren. Traficul feroviar pe magistrala este blocat

Doua persoane au murit, joi, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata, intr-o localitate din judetul Mehedinti, la ora transmiterii acestei stiri traficul feroviar pe Magistrala 900 fiind blocat, scrie News.ro.





Potrivit politistilor rutieri, la aceasta ora traficul feroviar este oprit pe Magistrala 900, in localitatea Ghelmegioaia, judetul Mehedinti, din cauza unui a incident petrecut in jurul orei 10:30, la o trecere la nivel cu o cale ferata, dupa ce trenul IR 7211 a lovit un autoturism in care se aflau doua persoane.





Din primele date a reiesit ca accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate de catre soferul autoturismului, in urma accidentului cei doi ocupanti ai masinii pierzandu-si viata.





"Conducatorul unui autoturism, pe raza localitatii Ghelmegioaia, la km feroviar 342 +500, nu a respectat indicatorul de trecere la nivel cu cale ferata, fiind acrosat de trenul inter-regio 7211 Bucuresti - Timisoara, cei doi pasageri ai masinii decedand", a declarat pentru News.ro Madalina Viziru, purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti.





In acest moment, traficul feroviar pe Magistrala 900 este blocat in scopul efectuarii cercetarii la fata locului si se estimeaza ca trenul implicat in incident, care circula in directia Bucuresti - Budapesta, va avea o intarziere catre destinatie de aproximativ 60 de minute.