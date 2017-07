Ministrul Educatiei: 18,32% dintre candidati au contestat nota la proba scrisa a concursului de titularizare

In primul semestru al acestui an, tranzactiile cu gaze naturale au atins un nivel record - 44,3 milioane MWh, reprezentand cca. 71 % din consumul la scara nationala realizat in aceeasi perioada. Aceasta evolutie remarcabila este meritul exclusiv al participantilor la piata care, deosebit de constrangerile legislative, au constientizat importanta, rolul si avantajele tranzactionarii intr-un mediu organizat, transparent si nediscriminator, care le-a pus la dispozitie instrumente adecvate, create pentru ei si adaptate permanent cerintelor lor.