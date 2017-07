Proictele de acte normative aflate pe ordinea de zi a sedintei de Guvern

PROIECTE DE LEGI



PROIECTE DE ORDONANȚE



PROIECTE DE HOTĂRÂRI



MEMORANDUMURI



NOTE



RAPOARTE



INFORMĂRI



Guvernul va discuta in sedinta de miercuri patru proiecte de lege, un proiect de ordonanta si zece proiecte de hotarari si sapte memorandumuri. Vezi in text care sunt acestea.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2016PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitatePROIECT DE ORDONANȚĂ privind unele măsuri pentru administraţia publică centralăPROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru sprijinirea Sistemului Comun de Transmitere a datelor în contextul schimbului automat de informaţii reglementat prin Standardul Comun de Raportare al OECD, în perioada 2017-2018PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul NeamţPROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de forbal", prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd.Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul DâmboviţaPROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Înţelegerii între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC) privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 2 martie 2017 şi la Rockville, Maryland la 16 martie 2017PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" aflată sub autoritatea Ministerului TransporturilorPROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediuPROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberăMEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale Programului şi să le transmită către Comisia EuropeanăMEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare constituirii unui spital republican în Municipiul Bucureşti, organizat ca centru de excelenţă în cercetare, formare medicală şi asistenţă medicală pe toate specialităţileMEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare Cantacuzino, instituţie de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei şi siguranţei stării de sănătate a populaţiei implicit operaţionalizarea producţiei de vaccinuriMEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Resurselor de Apă şi Irigaţiilor din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul resurselor de apăMEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica KazahstanMEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri şi semnarea unui Memorandum de Înţelegere în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Îmbunătăţirilor Funciare din Republica Arabă EgiptMEMORANDUM cu tema: Identificarea unor soluţii pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020NOTĂ privind concluziile analizei de impact referitoare la descentralizarea competenţelor exercitate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleRAPORT privind datoria publică guvernamentalăINFORMARE privind schema de ajutor de minimis START-UP NATIONINFORMARE cu tema: Campania de informare cu titlul "Informare acasa! Siguranţă în lume!", organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Externe