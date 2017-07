Au inceput ceremoniile de Ziua Fortelor Aeriene, iar avioanele zboara deasupra Capitalei. Presedintele Romaniei: Imi exprim admiratia fata de dragostea de zbor si abnegatia cu care va faceti meseria

Ceremoniile dedicate "Zilei Aviatiei Romane si Fortelor Aeriene" au inceput la Monumentul Eroilor. Pe timpul ceremoniei evolueaza aeronave militare din dotarea Fortelor Aeriene Romane, aeronave apartinand Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, precum si Iacarii Acrobati. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis cu aceasta ocazie pilotilor si militari si civili pentru "admiratia" fata de dragostea de zbor si de "abnegatia" cu care ei isi fac meseria.





La Monumentul Eroilor Aerului are loc o ceremonie militara si religioasa, dedicata "Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene".





Iohannis le-a multumit tuturor aviatorilor militari sau civili, care participa la misiuni de salvare-evacuare si la alte interventii de urgenta, pentru modul exemplar in care isi fac datoria, atunci cand tara are nevoie de ei.





"Imi exprim admiratia si recunostinta fata de dragostea de zbor si abnegatia cu care exercitati aceasta profesie de credinta, fara sa tineti cont de restrictiile si sacrificiile inerente. Va incurajez sa perseverati in a va pregati si a va antrena, pentru a mentine cele mai inalte standarde de profesionalism. Va asigur de intreaga mea pretuire, va doresc multa sanatate si va felicit pentru modul remarcabil in care va indepliniti misiunile", se mai arata in mesajul sefului statului.









In intervalul orar 09:30 ¬ 11:30, pentru buna desfasurare a evenimentului, circulatia este restrictionata pe Bd. Aviatorilor, pe ambele sensuri de circulatie, intre Piata Victoriei si Piata Charles de Gaulle, Aleea Modrogan si Aleea Alexandru, Str. Arhitect Ion Mincu, pe ambele sensuri de circulatie, intre Sos. Kiseleff si Bd. Aviatorilor, Str. Aviator Gheorghe Demetriade, pe ambele sensuri de circulatie, intre Str. Emil Pangratti si Bd. Aviatorilor.