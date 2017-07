VIDEO Constructia de autostrazi in Romania, un sir nesfarsit de balbe. Gafa prin care Guvernul a expropriat un teren gresit

Citeste pe Stirile ProTV

Constructia de autostrazi in Romania pare un sir nesfarsit de balbe, incompententa si coruptie. Deschiderea a inca 21 de kilometri din autostrada A1, intre localitatile Holdea si Ilia, din Hunedoara este pusa in pericol de o greseala uriasa a celor de la Compania Autostrazi.In loc sa exproprieze terenul necesar pentru realizarea unui nod de acces la autostrada, responsabilii au expropriat un alt teren aflat la aproape un kilometru distanta de autostrada. O filmare aeriana realizata luna trecuta arata ca la nodul Holdea se lucreaza, dar nu peste tot pentru ca este nevoie de exproprieri suplimentare. O bucata de teren care ar fi trebuit expropriata se afla are numarul de Carte Funciara 61835.