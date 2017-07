Chisinaul interzice unei delegatii ruse in frunte cu Rogozin sa vina in R.Moldova la bordul unor avioane militare

"Autoritatile competente din Republica Moldova sunt nevoite sa refuze acordarea dreptului de a traversa spatiului sau aerian si aterizare a avioanelor Fortelor Aeriene Militare a Rusiei in aeroporturile din Chisinau si Tiraspol in legatura cu lipsa conditiilor necesare in acest sens, fapt despre care partea rusa a fost anuntata anterior de nenumarate ori. Partea moldoveneasca aminteste despre lipsa mecanismului de asigurare a controlului din partea autoritatilor competente moldovenesti asupra activitatii de zbor care implica folosirea aeroportului din orasul Tiraspol.In acest context, exprimand regretul in legatura cu lipsa unui plan comun de manifestari cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la desfasurarea operatiunii de mentinere a pacii pe Nistru, autoritatile moldovenesti considera inoportuna desfasurarea unor asemenea evenimente in mod unilateral", se mentioneaza in document.Deschide.md precizeaza ca in scrisoare nu este pomenit numele lui Dmitri Rogozin, dar ca se poate deduce ca mesajul ii este inclusiv adresat.Deschide.md aminteste de asemenea ca presedintele moldovean Igor Dodon s-a vazut cu ambasadorul rus, intalnire la care a fost anuntat despre intentia lui Rogozin de a veni in Republica Moldova pentru a participa la manifestarile dedicate celor 25 de ani de la inceputul operatiunii de pacificare de pe Nistru.Autoritatile moldovenesti au anuntat partea rusa despre faptul ca "aniversarea incetarii conflictului armat de pe Nistru urma sa fie marcata in baza unui plan comun de manifestari, or, in lipsa unui astfel de plan, desfasurarea in mod unilateral a unor atare actiuni nu este de natura sa contribuie la intarirea increderii".