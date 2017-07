Fregata Chevalier Paul - escala in portul Constanta cu prilejul unor exercitii romano-franceze in Marea Neagra

"Sunt bucuroasa sa pot veni aici cu ocazia acestei escale a fregatei Chevalier Paul, la putin timp de la preluarea mandatului meu de ambasador al Frantei in Romania. Doresc sa transmit doua mesaje, primul, este vorba de excelenta relatiilor de cooperare in ceea ce priveste apararea, intre tarile noastre. Din 2008 avem impreuna un parteneriat strategic, care se refera la numeroase domenii printre care si acesta al apararii. Parteneriatul acesta presupune si intarirea relatiilor de colaborare intre noi, prin interoperabilitate, prin schimburi de expertiza. Parteneriatul presupune si ca putem impreuna sa dezvoltam o cooperare in ce priveste industria noastra de aparare si, in acelasi timp, este si o dovada ca tarile noastre sunt pentru o Europa cu aparare comuna", a spus ambasadoarea Frantei in Romania, intr-o conferinta de presa organizata la bordul fregatei Chevalier Paul.Potrivit acesteia, din 2014 Franta participa la operatiuni in cadrul NATO impreuna cu partenerii din Europa de Est, iar "marina franceza isi propune sa continue cu cel putin trei escale pe an in Marea Neagra".Comandantul fregatei franceze, Hugues Laine, a mentionat ca nava militara va participa la exercitii in comun cu nave ale Fortelor Navale Romane."Obiectivul acestei escale la Constanta este de a mentine parteneriatul operational cu Marina Romana, acesta se va concretiza sambata prin exercitii comune. (...) Exercitii comune de lupta impotriva tuturor amenintarilor, de orice fel sunt acestea, amenintari de suprafata, amenintari din partea unor aeronave, si ne antrenam impreuna. (...) Si ne dorim, ca punct cel mai important al scopului nostru, mentinerea interoperabilitatii, concretizata prin legaturi comune, proceduri comune si o cunoastere reciproca a echipajelor", a afirmat Hugues Laine.Potrivit Statului Major al Fortelor Navale Romane (SMFNR), fregata Chevalier Paul are programata o escala de trei zile in portul Constanta, pe parcursul careia comandantul navei se va intalni cu comandantul Flotei si cu autoritatile civile locale din Constanta, iar marinarii militari francezi vor participa la competitii sportive amicale la Academia Navala "Mircea cel Batran" si vor vizita obiectivele turistice de pe litoral.Activitatea se inscrie in procesul de consolidare a securitatii in zona estica si sudica a Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic, prin adoptarea unor masuri ferme, pentru a raspunde tuturor amenintarilor. Astfel, Romania dovedeste ca este un contributor important pentru asigurarea securitatii regionale si euro-atlantice, nu numai un beneficiar al masurilor adoptate de NATO, se mentioneaza intr-un comunicat de presa transmis de SMFNR.