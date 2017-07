Bogdan Stan, fostul sef al Fiscului: Am aflat din Monitorul Oficial ca am fost demis / Nu am fost de acord cu implicarea STS in gestionarea bazei de date comuna Finante - ANAF

Acesta a precizat, in ceea ce priveste Centrul National de Informatii Financiare, propus de premierul Mihai Tudose, ca se incearca si "se va si reusi" crearea unei baze de date comune Ministerul Finantelor - ANAF -STS.Stan a afirmat ca a semnat acest memorandum, dar cu "observatii", precizand ca aceasta baza de date ar trebui sa fie gestionata de catre ANAF si nu de Finante.De asemenea, "am semnalat ca implicarea STS in aceasta problema s-ar putea sa creeze un disconfort din punct de vedere al depunerii declaratiilor de catre contribuabili", respectiv un "grad mai redus de conformare".Vorbind de "ideea militarizarii" ANAF, Stan a sustinut ca inca de cand a preluat functia a incerat sa "ajunga la un nivel normal de functionare" a institutiei, in care existau atunci ofiteri detasati de la SRI si MAI.Acum, gazduirea acestui sistem informatic de catre STS "nu face decat sa ne inoarcem de unde am plecat".