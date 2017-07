Romania va trimite o aeronava C-27J Spartan pentru a ajuta autoritatile din Muntenegru sa lupte impotriva incendiilor de padure

"Colegiul (Ministerului Apararii Nationale) a decis initierea demersurilor privind pregatirea in regim de urgenta a unei aeronave C-27J Spartan echipata in configuratie pentru stingerea incendiilor, pentru a desfasura misiuni de interventie in sprijinul autoritatilor muntenegrene, urmand ca dislocarea aeronavei sa se faca la solicitarea acestora", potrivit sursei citate.Subiectul a figurat pe agenda sedintei Colegiului Ministerului Apararii Nationale care a avut loc miercuri.Solicitarea a fost facuta de Republica Muntenegru catre Centrul NATO de Coordonare a Raspunsului la Dezastre.