Un preot din Botosani a fost caterisit dupa ce a refuzat sa il pomeneasca la slujbe pe mitropolitul Moldovei, Teofan, pentru ca a semnat documentele Sinodului de la Creta

Preotul, aflat in divergente cu Mitropolia Moldovei si Bucovinei, a luat decizia de a nu-l pomeni pe mitropolit la slujbele sale ca urmare a faptului ca inaltul prelat a semnat, anul trecut, documentele Sinodului de la Creta.Potrivit vicarului administrativ al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Ioan Ungureanu a fost sanctionat de Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Iasilor dupa ce a fost acuzat de schisma, neascultarea fata de fetele bisericesti, de contrazicerea publica a pozitiei bisericii, de insulta, calomnie, defaimare si clevetirea in public, dar si de instigare la atitudini si fapte negative si de savarsirea Sfintelor Taine cu nerespectarea prevederilor tipiconale.Preotul, care a refuzat sa compara in fata membrilor Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Iasilor, poate contesta decizia in termen de 15 zile de la comunicare la Consistoriul Mitropolitan.'Au fost patru termene la Consistoriul eparhial, dar preotul nu s-a prezentat la niciunul. Daca va face apel, se va judeca apelul la Consistoriul mitropolitan. Daca va fi mentinuta decizia Consistoriului eparhial, atunci el va mai avea drept si de recurs la Consistoriul superior bisericesc, la Patriarhie. Pronuntarea caterisirii este pusa in legatura cu trecerea lui in randul mirenilor. El isi pierde calitatea de preot', a afirmat Timofte.