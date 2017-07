Intarzieri in circulatia trenurilor internationale Romania-Ungaria-Austria, din cauza verificarilor efectuate de autoritatile maghiare in urma unei alerte cu bomba

"Au fost verificate 18 trenuri internationale. Pana la ora 12:45, politia a terminat verificarea fiecarui tren international retinut in parcurs, dar verificarile continua pana la miezul noptii", a precizat directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes, potrivit Agerpres.Administratia feroviara din Ungaria informeaza ca trenurile internationale care tranziteaza sau au ca destinatie statii de pe teritoriul Ungariei sunt oprite pentru verificari suplimentare. "Sunt posibile intarzieri in circulatia trenurilor internationale Romania - Ungaria - Austria si retur", precizeaza compania intr-o postare pe Facebook.Pana in prezent, circula cu intarzieri urmatoarele trenuri: 75 Budapesta - Brasov, 73 Budapesta - Bucuresti Nord, 1367 Brasov - Budapesta si 78 Timisoara Nord - Budapesta.Politia ungara a inceput sa verifice trenurile internationale dupa o amenintare cu bomba facuta miercuri intr-un apel telefonic, informeaza MTI.Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul politiei, un barbat a sunat si a spus ca a plasat bombe la bordul trenurilor internationale in Ungaria.La solicitarea politiei, compania de cai ferate a Ungariei, MAV, a dispus oprirea tuturor celor 18 trenuri aflate pe teritoriul tarii si le-a cerut pasagerilor sa se dea jos din vagoane cat timp politia realizeaza operatiuni de cautare.Intr-un comunicat de presa, compania MAV a anuntat ca trenurile internationale au fost temporar oprite in diverse puncte de pe teritoriul Ungariei si, dupa efectuarea perchezitiilor in vagoane, trenurile si-au continuat calatoria.Politia va perchezitiona toate trenurile care intra in tara pana la miezul noptii, prin urmare sunt de asteptat intarzieri in circulatia trenurilor internationale si unor garnituri care circula pe rute interne, se mai mentioneaza in comunicatul de presa al MAV.