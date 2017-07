O tanara care a terminat liceul cu 10 in Moldova a refuzat diploma oferita de presedintele Dodon: Asemenea festivitati nu ma onoreaza

"O asa zisa apreciere a presedintelui, cel care e impotriva istoriei, limbii romane si a tot ce este romanesc si in general a identitatii mele, nu ma face sa ma simt speciala in nici un fel. Diploma sa de onoare nu adauga nimic in CV-ul meu, pentru mine a fi om demn si vertical inseamna mai mult decat toate diplomele din lume. Imi iubesc foarte mult tara si mereu mi-am dorit ca ea sa aiba viitor, dar directia in care se indreapta lucrurile sub egida actualului sef de stat nu e ceea ce mi-am dorit si am sperat ca se va intampla", a declarat Mihaela, pentru Agora.Aceasta a precizat ca isi doreste un "alt viitor" de la tara sa.Aceasta a adaugat ca "ironic este ca presedintele premiaza elevii care inclusiv au promovat examenul la istoria romanilor cu 10"."Un om care iti da o diploma, dar iti ia identitatea. Pacat. Atata tara cat demnitate. Am fost invitata, dar am refuzat. Recunosc multe fete de aici. Daca in CV unui tanar activ se simte lipsa unei DIPLOME semnate de Dodon, imi pare rau de "experientele voastre". Sa fi fost organizat de Ministerul Educatiei era altceva", a scris tanara, pe contul sau de Facebook.