MAE condamna proclamarea de catre separatistii din Ucraina a unui asa-zis nou stat, "Mica Rusie"

Liderul separatistilor din estul Ucrainei, Alexander Zakharchenko, a anuntat martea trecuta propunerea sa de crearea a unui nou stat numit Malorossiya (Mica Rusie), cu capitala in Donetsk-ul rebel.





Presedintele Ucrainei, Petro Poroshenko, a respins ideea, descriindu-l pe Alexander Zakharchenko, liderul rebelilor din Donetk, ca facand parte dintr-un "spectacol de papusi", in care Rusia isi trage sforile pentru a transmite un mesaj.









"Acest act contravine, in mod flagrant, normelor de drept international si incalca suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei.Reamintim faptul ca Romania sustine ferm implementarea Acordurilor de la Minsk si indeamna la o conduita in sensul implementarii Acordurilor, acestea fiind singurul cadru viabil si recunoscut, care permite solutionarea politica a conflictului din Donbas.Romania sustine necesitatea respectarii independentei, suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei, in cadrul frontierelor sale recunoscute international", afirma ministerul roman de externe intr-un comunicat de presa.