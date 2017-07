Firea propune acordarea titlului de cetatean de onoare actorului Alexandru Arsinel: Putem sa aducem si noi un omagiu si un semn de pretuire si de respect

Firea a spus ca acesta este "o personalitate de prim rang a scenei romanesti, din cei 78 de ani de viata, 53 de ani i-a petrecut pe scena"."Putem sa aducem si noi un omagiu si un semn de pretuire si de respect", a adaugat primarul General."Incepand cu anul 1964, Alexandru Arsinel incepe colaborarea cu Teatrul de Revista Constantin Tanase, institutie careia ii dedica viata sa profesionala - artistica, administrativa si organizatorica, incercand sa descreteasca fruntile si sa destinda inimile spectatorilor cu talent, dedicatie si profesionalism. Anul acesta, domnul Alexandru Arsinel a implinit respectabila varsta de 78 de ani, dintre care 53 de ani de activitate in slujba teatrului de revista bucurestean, prilej care justifica pe deplin conferirea titlului de cetatean de onoare in semn de respect din partea Municipalitatii", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.Alexandru Arsinel a fost, in 2013, in centrul unui scandal privind transplantul sau de rinichi, unii acuzand rapiditatea cu care actorul a primit un rinichi.