Judetele locuite majoritar de unguri, Harghita si Covasna, codase la bani pentru dezvoltare de la ministerul condus de mana dreapta a lui Liviu Dragnea

Programul National de Dezvoltare Locala 2 aloca pentru urmatorii patru ani judetului Harghita (populatie circa 333.000) suma de 507,9 milioane de lei, iar judetului Covasna (populatie circa 228.000) suma de 392,2 milioane de lei. Singurul judet care primeste mai putin decat cele doua judete din secuime este Ilfov (374,6 milioane de lei la o populatie de 390.000).Subfinantarea proiectelor locale din Harghita si Covasna are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre liderii locali si guvernul central. Primarii si sefii CJ-urilor din judetele cu populatie preponderent maghiara acuza politicienii romani ca ignora nevoile de investitii.Mai mult: in absenta investitiilor din partea statului roman, in Harghita si Covasna investeste tot mai mult guvernul Ungariei, aceasta fiind o prioritate expresa a premierului Viktor Orban. Csaba Astalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a declarat intr-un interviu pentru Romania libera ca "Guvernul Orban investeste enorm in Transilvania si in comunitatea maghiara. In ultimii sase-sapte ani, investitiile au crescut de mai mult de zece ori, ca valoare: avem o retea de institutii sociale; recent, guvernul de la Budapesta a aprobat un proiect pentru construirea a 28 de gradinite in Transilvania; avem centre sportive finantate de Budapesta si chiar ajutoare sociale acordate de guvernul ungar maghiarilor din Romania".Fruntase la alocarea banilor de la ministerul condus de Sevil Shhaideh sunt judetele Suceava, Caras-Severin, Vaslui si Teleorman vor beneficia de cele mai mari sume, respectiv 928,5 milioane de lei, 883,2 milioane de lei, 882,2 milioane de lei si 875,8 milioane de lei.