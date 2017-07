UPDATE SRI a cerut instantei expulzarea a doi sirieni ce au ajutat la intrarea in Romania a unor conationali cu conexiuni teroriste. Judecatorii au acceptat cererea si au dispus ca acestia sa nu fie trimisi in Siria

"Admite in parte cererea formulata de petentul-reclamant Ministerul Public - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in contradictoriu cu intimatii-parati Hasan Alferdawi si Hamzah Alfardawi si cu participarea Inspectoratului General pentru Imigrari. Declara ca indezirabili pentru un interval de 8 ani pe paratii Hasan Alferdawi si Hamzah Alfardawi. Interzice autoritatilor statului roman ca, in executarea masurii de declarare a indezirabilitatii, sa procedeze la o returnare prin indepartare sub escorta a celor doi parati catre Siria pe durata conflictului armat din acest stat, permitandu-le indepartarea sub escorta catre orice alta destinatie", se arata in minuta pronuntata de CAB.Operatiunea derulata de SRI a relevat faptul ca cei doi suspecti, A.H. si A.H., au fost angrenati in Romania in actiuni sistematice de promovare agresiva a ideologiei jihadiste specifice gruparilor teroriste active pe frontul din Siria.De asemenea, acestia au facilitat patrunderea ilegala in tara noastra a unor conationali, dintre care unii erau deja semnalati avand conexiuni teroriste.In perioada de monitorizare, cei doi suspecti au realizat inclusiv deplasari repetate in Siria, in cadrul carora au stabilit si au cultivat relatii apropiate cu membri ai unor grupari jihadiste, inclusiv Daesh, afirma SRI.Din evaluarea informatiilor culese de SRI s-a concluzionat ca exista riscuri asociate terorismului, astfel incat s-a luat decizia indepartarii celor doi suspecti de pe teritoriul Romaniei.