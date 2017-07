MApN explica ce s-a intamplat cu TAB-ul care s-a scufundat in Dunare: Echipajul a raportat infiltrarea apei in interior. Evenimentul face parte din gama de situatii tactice luate in calcul de planificatorii exercitiului

In cadrul secventelor de instruire ale exercitiului "ARGEDAVA SABER 17", desfasurat pe malul drept al bratului Borcea, in zona localitatii Bordusani, in data de 15 iulie, pe timpul exersarii procedurilor de traversare a cursului de apa, echipajul unui transportor amfibiu blindat TAB-77 a raportat infiltrarea apei in interiorul transportorului, anunta MApN intr-un comunicat remis HotNews.ro"Evenimentul face parte din gama de situatii tactice luate in calcul de planificatorii exercitiului. Echipajul transportorului si fortele de sprijin special destinate pentru aceasta situatie au pus in aplicare procedurile de salvare si evacuare a personalului, care au functionat conform standardelor si baremelor stabilite. Niciun militar nu a fost ranit pe timpul acestor operatiuni", potrivit MApN."Evacuarea transportorului amfibiu blindat TAB-77 nu a fost posibila pe loc, cu echipamentele standard din dotarea unitatii, ca urmare a caracteristicilor cursului de apa din zona respectiva. Operatiunea de scoatere a mijlocului tactic scufundat va fi realizata ulterior, cu ajutorul unor utilaje furnizate de un operator specializat civil, in cooperare cu structuri din M.Ap.N", se mai arata in comunicat.MApN mai spune ca navigatia pe bratul Borcea s-a desfasurat in siguranta, locul de scufundare fiind balizat conform procedurilor, iar capitania portului Fetesti a fost informata.TAB-ul 77, vehicul blindat de productie autohtona, este unul dintre blindatele cele mai raspandite in dotarea fortelor armate Romane, dar care a ajuns la limita uzurii morale si fizice. Armata are in plan inlocuirea TAB-urilor vechi, insa pana in prezent s-a reusit achizitionarea doar a catorva zeci de transportoare blindate Piranha IIIC care sunt in dotarea brigazii de la Craiova.Pentru restul de TAB-uri de inlocuit, circa 600 conform nevoilor detaliate ale MApN-ului, statul roman a semnat o intelegere cu nemtii de la Rheinnmetal pentru producerea de transportoare blindate moderne la uzina de la Moreni. Deocamdata, insa, nu s-a formulat o comanda ferma din partea MApN.Scufundarea TAB-ului in Dunare aduce din nou in prim plan pregatirea tehnica precara a Armatei Romane, dupa ce in urma cu aproximativ o luna un camion militar avand la bord 13 militari din cadrul Batalionului 30 Vanatori de Munte s-a rasturnat intr-o prapastie in judetul Arges, accidentul soldandu-se cu trei morti.