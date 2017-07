Ad Astra cere Ministerului Culturii sa retraga ordinul privind concursul prin care vor fi alocate 360 mil. lei pentru ca ar incalca prevederile legale

"Deschiderea acestei competitii, pentru care sunt alocati aprox. 360 milioane lei, cu finantari per proiect de maxim 7,5 milioane, s-a facut, din punctul nostru de vedere, cu incalcarea mai multor prevederi legale", noteaza Ad Astra intr-un comunicat de presa.Ce incalcari ale legii acuza Ad Astra:A. Numai entitatile evaluate si clasificate sau certificate ar putea beneficia de aceasta finantare, dar aceste conditii nu sunt specificate in pachetul de informatii, anexa a Ordinului de mai sus.B. Contrar prevederilor legale pachetul de informatii, anexa a Ordinului de mai sus, nu prevede "oportunitatea transmiterii de catre ofertantii de proiecte a unor observatii la argumentele evaluatorilor" si nici o perioada de contestatii antemergatoare publicarii rezultatelor finale.C. Ordinul nu include o perioada de depunere si rezolvare a contestatiilor, ulterioara Etapei II de evaluare.Asociatia mentioneaza si ca "dezbaterea publica a pachetului de informatii a durat patru zile, iar cererile de finantare ar urma sa fie depuse in limba romana (deci potentialii evaluatori internationali sunt exclusi de facto)."