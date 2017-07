Elena Udrea solicita sisteme alternative de executare a pedepselor: Ar trebui sa lasi omul sa plateasca sau sa munceasca in folosul comunitatii, nu sa-l tii in puscarie

"Ar trebui sa lasi omul sa plateasca sau sa munceasca in folosul comunitatii, sa-i iei banii si nu sa-l tii in puscarie", a sustinut Udrea."Suntem obligati de Curtea Europeana sa schimbam conditiile de arest, pentru care Romania plateste bani multi la CEDO. Cu un parlament asa de slab si politicieni ca Dragnea care conduc azi Romania, nici macar lucrurile elementare nu se fac. ...Acolo unde legea permite, ar trebui sa lasi omul sa plateasca sau sa munceasca in folosul comunitatii, sa-i iei banii si nu sa-l tii in puscarie ...Ar trebui niste politicieni cu capul pe umeri care sa rezolve lucrul acesta", a declarat fostul consilier prezidential.Udrea l-a caracterizat pe Liviu Dragnea drept un politician santajabil, care incearca sa faca intelegeri cu "sistemul abuziv", cu scopul de a scapa de propriile probleme penale."PSD a ajuns sa fie condus de un politician slab, santajabil, care se lasa santajat, care incearca sa faca tot felul de intelegeri in nume propriu cu sistemul abuziv. El a spus ca avut o intelegere. Si, dupa mine, intelegere inseamna sa fie liniste cu dansul, adica sa nu se vorbeasca de Brazilia, sa nu se vorbeasca de Tel Drum, sa se inchida dosarele pe care le are...Politicieni ca domnul Dragnea au distrus clasa politica prin lasitatea pe care o afiseaza", a completat Elena Udrea.