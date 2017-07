Un TAB 77 al Armatei Romane s-a scufundat in Dunare in timpul unui exercitiu militar sustinut duminica. Cei trei militari din vehicul s-au salvat

Incidentul s-a petrecut la scurt timp dupa ce TAB-ul 77 a intrat in apa in cadrul exercitiului de traversare a Dunarii. Militarii din TAB s-au salvat si au fost preluati de o ambarcatiune in apropiere. TAB-ul scufundat va fi scos la suprafata vineri, potriti unor surse din Armata.TAB-ul 77, vehicul blindat de productie autohtona, este unul dintre blindatele cele mai raspandite in dotarea fortelor armate Romane, dar care a ajuns la limita uzurii morale si fizice. Armata are in plan inlocuirea TAB-urilor vechi, insa pana in prezent s-a reusit achizitionarea doar a catorva zeci de transportoare blindate Piranha IIIC care sunt in dotarea brigazii de la Craiova.Pentru restul de TAB-uri de inlocuit, circa 600 conform nevoilor detaliate ale MApN-ului, statul roman a semnat o intelegere cu nemtii de la Rheinnmetal pentru producerea de transportoare blindate moderne la uzina de la Moreni. Deocamdata, insa, nu s-a formulat o comanda ferma din partea MApN.Scufundarea TAB-ului in Dunare aduce din nou in prim plan pregatirea tehnica precara a Armatei Romane, dupa ce in urma cu aproximativ o luna un camion militar avand la bord 13 militari din cadrul Batalionului 30 Vanatori de Munte s-a rasturnat intr-o prapastie in judetul Arges, accidentul soldandu-se cu trei morti.