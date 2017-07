EXCLUSIV Unde au disparut porcii din rezerva de stat de la Peris si cum au profitat firme din anturajul lui Dragnea de o ferma in faliment / O afacere cu actionari din Teleorman din care statul a pierdut 150 de milioane de lei

Ancheta HotNews.ro

Intr-un raspuns lapidar trimis HotNews.ro, presedintele PSD, Liviu Dragnea, neaga ca ar avea vreo legatura cu Tel Drum, ce persoanele din conducerea Romsuintest sau cu falimentarea companiei zootehnice.

Incepand cu 2010, fermele din Peris (Ilfov) raman treptat fara porci. In 2012 ferma intra in insolventa, iar in 2015 este declarat falimentul. In paralel, ferma de porci din Teleorman, din comuna Salcia, detinuta acum oficial de Dragnea jr, incepea sa infloreasca.

Tel Drum cumpara porci din Peris si vinde furaje. In timp ce face afaceri cu concurenta, directorul Tel Drum, Petre Pitis, este actionar la alta ferma tot de porci, Romcip Salcia din Teleorman. Ferma avea sa ajunga mai târziu la fiul liderului PSD.



„Orice societate preluata de catre noi, din categoria celor aflate in dificultate, a avut exclusiv interes economic, si nu a avut nici o tangenta cu mediul politic. Preluarea Romsuintest Peris a avut strict legatura cu interesul economic urmarit de catre Reinvent Consulting la acel moment, si nici macar 0,000001% cu mediul politic, dupa cum insistent incercati sa sugerati, doar pentru a da o aura de senzational. Chiar este pacat ca nu iesiti din aceasta sfera a penibilului, adevarul fiind singurul lucru care nu va intereseaza”, ne-a transmis Barbu intr-un raspuns pe email.

„In calitatea sa de Presedinte al Consiliul de Administratie al Romsuintest Peris, Claudiu Laurentiu Barbu, in perioada 4 martie 2011-12 ianuarie 2012 a sacrificat si valorificat in interes propriu intregul efectiv de porci, proprietatea Rezervei de Stat, lasat custodie societatii Romsuimtest Peris in baza Contractului de Depozitare a Rezervei de Stat nr. 99 din 13 decembrie 1995 de 21.000 capete in greutate medie de 65-110 kilograme, valorificand in interes persona cantitatea de 1.659.756 kg de carne de porc, producand o paguba Statului Roman in valoare de 73.385.210 milioane de lei (aproximativ 17 milioane de euro, la o valoare medie de 4,2 lei/euro)”.

„Dupa preluarea Perisului, porcii nici macar nu mai erau vaccinati, fiind nevoiti sa mentionam ca nu avem bani pentru procurarea vaccinurilor, doar pentru a ni se permite sa introducem carne necontaminata in preparatele de carne de la Sinaia. Am avut cele mai moderne magazine inca din 2011”, ne-a precizat administratorul grupului Reinvent/Reinvest.

In octombrie 2010, cei doi apar ca actionari la Romsuintest venind tocmai din Teleorman. Florian Balauru, un agricultor din Teleorman, comuna Tiganesti, se alege cu 14% din actiuni si devine si administrator, iar Toader Parjol, un afacerist nascut in Vrancea, dar cu cu activitate in judetul condus de Liviu Dragnea, primeste tot 14% si calitatea de reprezentant al fermelor atunci cand se incheie contractul cu BCR. Firma care le “doneaza”” actiunile lui Balauru si Parjol este Ana-Carmen International din Predeal, o firma de turism controlata de rudele primarului PSD din Focsani, Cristi Misaila. Punctam aici ca Balauru si Parjol cedeaza apoi actiunile in martie 2011 lui Barbu, care isi asuma rolul de salvator al Romsuintest.

Tel Drum Alexandria este o fosta companie de constructii privatizata chiar de Liviu Dragnea, pe cand era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman. In 2006, la Registrul Comertului figurau ca actionari ai Tel Drum Marian Fiscuci - 9,33%, Liviu Lucian Dobrescu – 43,99%, Mugurel Sorin Gheorghies - 44%, toti trei fiind fosti colegi de-ai lui Liviu Dragnea. De atunci, actionariatul a devenit ascuns, actiunile fiind la purtator. Petre Pitis devine presedintele Consiliului de Administratie de la Tel Drum pe 30 iunie 2008. Teodor Nitulescu, fostul prefect de Teleorman, sustine ca Tel Drum este o societate controlata de Liviu Dragnea prin interpusi. Seful Camerei Deputatilor a negat mereu ca ar avea vreo legatura cu aceasta companie de constructii.

“Astfel, la data de 17.09.2014 subscrisa in calitate de reprezentant legal al Romsuintest Peris SA in insolventa am fost convocati de procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a lua cunostinta despre punerea in miscare a actiunii penale, semnand cu acest sens procesul verbal, ocazie pe care l-am intrebat pe domnul procuror Gigel Parlog de ce nu se finalizeaza cercetarile in acest dosar penal, de ce nu a fost trimis in instanta, cand faptele sunt atat de grave, dar si de clare. Acesta mi-a raspuns textual stiti ca pentru acest dosar a intervenit domnul ministru”, se precizeaza in plangerea penala.

Comuna Peris este plasata in nordul Capitalei, la aproximativ 35 de km distanta de Bucuresti) si la cativa km de Tancabesti. Satenii se tem sa vorbeasca despre implicarea lui Liviu Dragnea la Romsuintest Peris atunci cand stiu ca discuta cu un jurnalist. Insa, atunci cand stiu ca vorbesc cu un inginer zootehnist care vrea sa se angajeze in zona, localnicii devin mai vorbareti. Florin S spune ca a lucrat la Romsuintest pana in ultimele zile dinaintea falimentului. “In 2011, dupa ce a preluat domnul Barbu conducerea fermelor, se taia si 500 de porci pe zi, cam asta era media. Nu stiu unde vindeau carnea, dar era masacru. I-au taiat aproape pe toti intr-un an”, isi aminteste barbatul. “Se spunea ca Romsuintest este al PSD-ului, in special al lui Dragnea pentru ca erau directori din Teleorman”, turuie acesta. Intr-un microbuz prafuit, localnicii merg de la gara spre casa, iar atunci cand se trece prin dreptul unitatilor care apartineau Romsuintest, toti se plang ca Dragnea si oamenii din Teleorman au falimentat fermele. “Nu a mai ramas nimic, au distrus tot cand au plecat. Au taiat porcii, au luat instalatii si le-au dus la fierul vechi. Au facut totul cu ciuda. Macar daca taiau porcii si lasau cladirile la fel”, se lamenteaza Mioara. Sora sa a lucrat la Ferma 2 a Romsuintest si aceasta i-a povestit de dezastrul de la complexul de porcine.

Rezerva nationala de carne de porc in viu, ce consta in aproximativ 21.500 de animale (1,7 milioane de kilograme), a disparut inca din 2011 din fermele Romsuintest SA Peris. Era una dintre cele mai mari ferme de porci din tara, cu aproape 90.000 de capete in saivanele sale din Ilfov. Rezerva nationala reprezinta hrana necesara populatiei in cazul unui dezastru natural sau in cazul inceperii unui razboi.Falimentul Romsuintest Peris si taierea porcilor din ferme s-a soldat cu plangeri penale realizate de Administratia Nationale a Rezervelor de Stat (ANRS), BCR si administratorul judiciar numit de instanta dupa deschiderea insolventei in ianuarie 2012.Din aceste sesizari penale reiese ca persoane si firme care duc din nou catre liderul PSD, Liviu Dragnea, au profitat de disparitia porcilor, inclusiv cei din rezerva de stat, precum si de banii societatii proveniti din credite bancare sau returnari de TVA.Sesizarile au ajuns la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) sau Parchetul General. Unele dosare s-au deschis inca din 2014, altele in 2015, dar inca n-a fost finalizat nici un caz cu trimitere in judecata.Porcii societatii, printre care cei 21.500 ai Rezervei de Stat, au fost taiati intre martie 2011 si ianuarie 2012. Informatia apare in sesizarea lichidatorului judiciar numit de Tribunalul Bucuresti in dosarul 48114/3/2011 privind insolventa Romsuintest.Cel indicat ca fiind autorul sacrificarii si vanzarii porcilor din rezerva de stat este Claudiu Laurentiu Barbu, actionar si administratorul (managerul) la Romsuintest Peris. Barbu a ocupat aceasta pozitie din data de 3 martie 2011, asa cum reiese din plangerea penala a lichidatorului. In 2015 s-a deschis un dosar la DNA, dar procurorii anticoruptie au declinat cauza la Parchetul General, unde se afla in lucru.In urma cu sase ani, Barbu preia un procent de 28% din actiunile Romsuintest de la Florian Balauru si Toader Parjol. Cei doi ii cedeaza actiunile fara alte pretentii. Barbu detine grupul de zeci de SRL-uri din jurul denumirii Reinvent/Reinvest, fiind specializat in consultanta financiara.Un detaliu relevant: Barbu a lucrat cu PSD in anul 2010, dupa ce Liviu Dragnea ajunge secretar general al partidului. Prin firma Tipart Group (unde era administrator si actionar), Barbu ajuta PSD sa scape de o datorie de patru milioane de lei pe care o muta in Cipru si la o firma din Dambovita.Intr-un raspuns trimis catre HotNews.ro, Liviu Dragnea spune ca nu-l cunoaste pe Barbu. La randul sau, Barbu sustine ca a ajutat PSD in mutarea datoriilor in Cipru, dar spune ca s-a limitat la semnarea unor acte fara a avea vreo legatura cu partidul sau cu Dragnea.Cat priveste implicarea la fermele de porci din Peris, Barbu detine din martie 2011 in nume propriu 0,00065% si 28% prin firma pe care o controleza, Reinvest In Business Development Stock SRL. Restul actiunilor de la fermele din Peris erau detinute de SIF Muntenia (40%) si PAS Romsuintest 2001 (32%). Asociatia din urma reprezenta organizatia muncitorilor din complexul zootehnic. Ferma a fost privatizata in 1998.La doar noua luni de la preluarea companiei de catre Barbu, in ianuarie 2012, Romsuintest intra in insolventa. Peste trei ani, adica in 2015, se consemneaza falimentul.Claudiu Barbu sustine ca a preluat Romsuintest pentru ca firma era in dificultate si i s-a cerut ajutorul, fara a avea vreun interes politic. Barbu nu precizeaza suma de achizitie a pachetului de actiuni.In luna martie 2011, cand Barbu preia Romsuintest, stocul de porci era de 86.493 capete de porci, conform datelor trecute de administratorul judiciar in dosarul de insolventa. La data de 12 ianuarie 2012, data deschiderii procedurii de insolventa, stocul era de 11.714 capete. La data de 10 iulie 2012, cand s-a finalizat inventarul, stocul de porci era de 9.916 de capete. La data de 5 decembrie 2014, cand gestiunea a fost predata de Barbu catre administratorul special, Reinvent Business Generation, stocul era de 854 de porci.Lichidatorul judiciar Cris Consult face in 2014 o sesizare la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti privind cheltuirea ilegala a unor ajutoare de peste 7 milioane de lei acordate de Agentia pentru Plati in Agricultura (APIA) Ilfov pentru cresterea porcilor de la Romsuintest. Banii nu au fost directionati pentru investii in ferme, conform administratorului judiciar, ci au fost folositi in alte scopuri.Pe langa cele sesizate, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti s-a autosesizat si cu privire la comiterea infractiunile de evaziune fiscala si delapidare.Astfel, se deschide Dosarul 1060/P/2014 prin care Barbu, Parjol si Balauru sunt urmariti penal din 27 ianuarie 2016. Totodata, si reprezentanti ai Agentiei pentru Plati in Agricultura (APIA) Ilfov sunt urmariti penal pentru ca au acordat subventii Romsuintest de peste 7 milioane de lei, bani care nu au fost folositi pentru cresterea porcilor.“In fapt s-a retinut ca in cursul anilor 2010, 2011, 2012 in contabilitatea Romsuintest Peris au fost inregistrate cheltuieli fictive, reprezentand pierderi de peste 20 de milioane de euro. In realitate, animalele au fost sacrificate, iar carnea a fost valorificata fara documente legale, pentru ca apoi banii incasati sa fie insusiti de catre Claudiu Laurentiu Barbu”, consemneaza procurorul de caz, Corina Bican.Totodata, dosarul este trimis si la DNA pentru ca procurorul a considerat ca unele fapte sunt de competenta Parchetului Anticoruptie.Dupa deschiderea insolventei in 2012, a fost numit un administrator judiciar, Cris Consult. Lichidatorul face la randul sau o sesizare penala impotriva lui Barbu, acuzat practic ca a a vandut porcii din rezerva de stat si a bagat banii in buzunar:Claudiu Barbu ne-a explicat ca societatea din Peris era intr-o situatie dezastruoasa cand a preluat-o, iar rea-vointa unor persoane, banci, judecatori a facut imposibil salvarea fermelor.In tabloul creantelor, statul roman a fost trecut cu o gaura de peste 150 de milioane de lei, suma din care nu s-a mai recuperat nimic. Datoriile au crescut dupa venirea lui Barbu la conducerea fermelor. Inainte de asta, statul avea de recuperat o creanta de sub un milion de lei.Si BCR reclama in 2012 la parchet taierea porcilor de la Peris. Banca avea porcinele puse sub gaj in urma acordarii unui credit. Imprumutul acordat in 2010 se ridica la peste 40 de milioane de lei. Plangerea bancii a fost facuta la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3, sesizare declinată in 2014 la DNA.Procurorii anticoruptie încep in 2014 urmărirea penală impotriva directorilor aflati in functie in perioada octombrie 2010 – martie 2011. Florin Balauru si Toader Pirjol sunt acuzati de inselaciune.Odata cu preluarea Romsuintest de catre Balauru si Parjol se contracteaza la BCR un imprumut de peste 40 de milioane de lei realizat de ferma de porci din Peris. Garantia imprumutului sunt porcii din ferme. Creditul era aprobat pentru dezvoltarea Romsuintest Peris, nu pentru plata furnizorilor.Conform ordonantei DNA, reiese ca o parte din creditul de 40 de milioane ar fi ajuns ilegal la Tel Drum si Interfrigo Logistics. Parjol si Balauru sunt acuzati ca au directionat opt milioane de lei catre cele doua societati, care erau furnizori ai Romsuintest.Din 2014 pana azi, DNA nu a finalizat cercetarea in ce priveste plangerea BCR. Lichidatorul judiciar a cerut largirea anchetei si la perioada cand Romsuintest era condusa de Claudiu Barbu. Reprezentantii Tel Drum nu ne-au raspuns la intrebari. Nu am primit pana la ora publicarii articolului nici punctul de vedere solicitat de la Interfrigo Logistics din Pitesti.Conform datelor obtinute de HotNews.ro din dosarul de insolventa, odata cu preluarea Romcip Salcia din Teleorman de catre Petre Pitis, Teldrum incepe din 2009 sa cumpere porci si sa livreze furaje fermei de la Peris. Reprezentantii Tel Drum nu au dorit sa ne precieze daca porcii din Peris au ajuns la ferma de porci din Teleorman, controlata de Stefan Valentin Dragnea, fiul presedintelui PSD.Astfel, ferma de la Peris cumpara la nivelul anului 2011 de la Tel Drum furaje (porumb, orz, grau) in valoare de 2,2 milioane de lei si furaje sub forma de srot in valoare de de 5,4 milioane de lei.Catre Tel Drum au fost vanduti 2.625 porci cu o greutate de 100.590 kg in valoare de 547.491 de lei.Nici Petre Pitis, directorul general si presendintele Consiliului de Administratie al Tel Drum, nu a raspuns la apelurile HotNews.roMai mult, Romsuintest renunta la o datorie de 1,2 milioane de lei pe care o avea de incasat de la Tel Drum printr-un ordin de compensare. In urma tranzactiilor din 2011, la finalul anului reiese ca Tel Drum are de incasat de la Romsuintest peste sase milioane de lei, iar ferma de porci nu are de incasat nimic de la Tel Drum.In perioada cand de la Romsuintest ajungeau porci si bani la Tel Drum, directorul acestei companii de constructii construia o afacere prospera tot cu porci. Este vorba despre Romcip SA Salcia, ferma de porci din Teleorman care ajunge in cele din urma pentru o suma modica la Dragnea jr.Nu este singura afacere a familiei Dragnea preluata de la Tel Drum. Insula Belina, locul preferat de pescuit al liderului PSD, ajunge la randul ei de la Teldrum la Trident 51 SRL, firma controlata de Dragnea jr.Interfrigo Logistics, firma unde Dragnea jr are interese, avea contracte cu Romsuintest Peris din aceeasi perioada cand se fac intelegeri contractuale cu Tel Drum.La fel ca Teldrum, societatea unde Stefan Valentin Dragnea este actionar minoritar, devine unul dintre furnizorii preferentiali ai Romsuintest SA Peris dupa ce Florian Balauru ajunge in conducerea fermelor.Stefan Valentin Dragnea este actionar la Interfrigo Logistics, conform datelor obtinute cu ajutorul termene.ro, prin intermediul S&P Investment Management, SRL-ul prin care detine si ferma de porci din Salcia. In acest an, fiul sefului PSD si-a redus aportul la Interfrigo pana la 1%, dupa ce anul trecut detinea 10%. Din 2017, Interfrigo Logistics are urmatorul actionariat: Dan Liviu Barcaru (89%), Ion Daniel Mocanu (10%) si S&P Investment Management (1%).Intr-una dintre plangerile penale trimise la DNA, redirectionata apoi la Parchetul General, se aminteste ca la ANAF a avut suspiciuni inca din 2012 privind contractele dintre Romsuintest si Tel Drum si Interfrigo Logistics, verificand tranzatiile dintre cele trei companii.Nici Daniel Mocanu, cel care conduce Interfrigo Logistics conform datelor de la Registrul Comertului, nici alti reprezentanti ai firmei unde este actionar Dragnea jr. nu au dorit sa comenteze modul cum firma din Pitesti a ajuns furnizor al Romsuintest. Acestia au evitat sa raspunda si la intrebarea privind relatia cu Liviu Dragnea.Lichidatorul judiciar mai reclama in septembrie 2015 o fapta in plangerea privind disparitia porcilor Rezervei de Stat: o returnare ilegala de TVA.In 2012, pe 25 ianuarie, Claudiu Laurentiu Barbu semneaza un acord cu ANAF Ilfov prin care o returnare de TVA catre Romsuintest Peris ajunge la Tel Drum. Insolventa fusese deschisa pe 12 ianuarie, prin urmare Barbu nu mai avea drept de semnatura.Cu toate acestea, returnarea de TVA in valoare de 5,4 milioane de lei (1,2 milioane de euro) este indreptata catre Tel Drum. In 2016 lichidatorul a obtinut in instanta, printr-o decizie a Tribunalului Bucuresti confirmata de Curtea de Apel, anularea platilor facute de ANAF catre Tel Drum.Pana la acest moment, ANAF-ul nu ne-a precizat daca a recuperat banii. Marinel Rizea, fostul sef al ANAF Ilfov, semneaza ca rambursarea de TVA sa ajunga la Tel Drum.Reamintim ca reprezentantii Tel Drum nu au dorit sa raspunda intrebarilor trimise de HotNews in legatura cu relatia contractuala dintre aceasta societate si Romsuintest.In sesizarea trimisa DNA in 2015, lichidatorul judiciar reclama inclusiv interventia unui ministru pentru stoparea anchetei.DNA declina pe 8 octombrie 2015 dosarul la Parchetul General, dupa noua zile de la primirea plangerii: “Plangerea la care faceti referire a fost Inregistrata cu nr. 16650/2015 la data de 30.09.2015, iar la data de 8.10.2015 a fost transmisa Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece s-a apreciat ca aspectele sesizate nu atrag competenta de solutionare a DNA”, ni s-a transmis de la Parchetul Anticoruptie. Nici in cazul acestei plangeri penala nu e clar ce s-a intamplat in ultimii trei ani.Reprezentantii Parchetului General au refuzat sa ofere vreo informatie despre plangerile legate de modul cum a fost falimentat Romsuintest.Oficiali de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat ne-au transmis ca, la randul lor, au formulat inca din 2014 plangeri penale fata de reprezentantii Romsuintest.“Cu privire la operatorul economic in cauza, in urma unei verificari a stocului, s-a constat o diferenta intre stocul faptic si cel scriptic, motiv pentru care operatorul economic a fost sanctionat contraventional, fiind obligat sa reintregeasca stocul rezerva de stat in termenul prevazut de lege. Intrucat aceasta obligatie nu a fost indeplinita au fost formulate plangeri penale fata de reprezentantii societatii”, ni s-a precizat de la Rezervele Statului.O mare parte din faptele reclamate il vizeaza pe Claudiu Laurentiu Barbu. Claudiu Barbu recunoaste ca a fost audiat de procurori, pe care ii acuza ca au fost interesati in special de relatia sa cu Tel Drum.„Am fost audiat in mai multe dosare care au legatura cu Romsuintest Peris, in unele fiind intrebat si de Tel Drum. Va spun doar ca intr-unul din acesta, am stat jumatate de ora pentru discutii contradictorii cu cei care imi luau declaratia, pentru ca nu am fost de acord cu modul in care au enuntat o anumita afirmatie de a mea ce urma a fi inclusa in Declaratia scrisa”, ne-a transmis fostul administrator de la Romsuintest Peris.Ferma de porci de la Peris a fost infiintata in 1963. Peste sapte ani, este transformata in Statiunea Centrala de Cercetare pentru Cresterea Porcinelor. Dupa Revolutie, imensul complex de porcine devine, din 1991, societatea comerciala Romsuintest Peris, unde statul, prin Ministerul Agriculturii, a fost actionar majoritar pana in 1998.Romsuintest SA Peris era o unitate compusa din doua complexuri de ferme de porci situate Peris, unele dintre cele mai mari, aici lucrau 1.500 de angajati in anii ’90. Complexul denumit Ferma 1 gazduia 50.000 de suine, iar Ferma 2, la doi km distanta de primul complex, avea 100.000 de porcine. Tot in Peris era si institul de cercetare care a fost intergrat in Romsuintest. In 2007, compania avea si un abator modern facut prin fondurile SAPARD, in comuna Niculesti (judetul Dambovita), la cinci km de cele doua imense ferme. In localitatea ilfoveana a fost dezvoltata singura specia romaneasca de suine, Porcul de Peris.Pana in 2010, la ferma de porci de la Peris se fac majorari de capital, iar actionariatul se schimba in defavoarea angajatilor fermelor. Din 28 octombrie 2010, actionarii sunt: SIF Muntenia (40%), Ana-Carmen International (28%), Pas Romsuintest 2001 (32%) si Ana Misaila (0,00009%).Din 2003, apare un actionar nesemnificativ, sub 0,01%, in Romsuintest. Este vorba societatea Carmen-Ana International din Predeal. Aceasta firma de turism (detine Hotel “Carmen” din Predeal), fara legatura cu zootehnia, este detinuta de familia Ana Misaila (nascuta in 1949), Teodor Misaila (nascut in 1947).Pe baza unor contracte de consultanta in care Ana-Carmen trebuie sa recomande Romsuintest furnizori de furaje, societatea din Predeal si-a marit aportul de actiuni pana la 28% in 2009.Contactat telefonic, Teodor Misaila ne-a transmis ca nu poate comenta foarte mult falimentul Romsuintest pentru ca este in concediu.“Am vorbit cu Teodor Misaila si l-am intrebat de ce a cedat actiunile asa. Mi-a spus clar ca l-a sunat Liviu Dragnea si i-a spus ca are el un om, Eduard Balauru, si sa-i dea lui actiunile”, ne-a declarat o persoana implicata In procedura de insolventa a Romsuintest, a carei indentitate dorim s-o protejam. De altfel, Florian Balauru este din Teleorman, satul Tiganesti.Cat despre motivul pentru care a cedat actiunile benevol lui Balauru, Teodor Misaila sustine ca nu a fost vorba de interventia liderului PSD. „Eu il stiam de mult pe Balauru, sunt prieten cu el, de asta i-am cedat lui actiunile”, ne-a precizat Teodor Misaila. Aceste sustine ca nu il cunoaste pe Dragnea si spune ca il stie doar de la televizor.Florian Balauru, nascut in 1959, a fost administratorul Romsuintest intre octombrie 2010 si martie 2011. El mai este prezent, conform termene.ro. ca actionar in trei firme in acest moment: Consumcoop Tiganesti, Agrointer Zooteh Tiganesti si Agrointer Prescon Tiganesti. Acesta nu a putut fi contactat.Modul in care a dobandit Ana-Carmen International actiunile la fermele din Peris este descris intr-o plangere penala, adresata DNA in 2014, sesizare declinata apoi spre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In plangerea penala a administratorului judiciar al Romsuintest se reclama faptul ca firma de turism a preluat procente in cadrul Romsuintest in baza unor contracte dubioase.Astfel, “in perioada februarie-decembrie 2006, Ana-Carmen International din Predeal, detinuta de familia Misaila, a emis un numar de noua facturi in valoare de 3,6 milioane de lei. Aceste facturi au fost emise in baza contractelor de prestari servicii 360/2005 si 432/2006 si a actelor aditionale ulterioare. Contractele aveau drept obiect: prestarea de catre Ana-Carmen International a seviciilor de identificare de furnizori de cereale in schimbul unui comision”, se precizeaza in plangerea penala.Dupa declararea falimentului, abatorul a fost vandut catre Agricover, iar complexurile de ferme catre un grup libanez. Acum, societatea controlata de arabi a renovat Ferma 1 si are undeva la 2.000 de porci dintr-o rasa adusa din strainatate.