Metrorex isi cere scuze pentru imbulzeala din statii si spune ca va schimba designul biletelor dupa incheierea lucrarilor la sistemele de acces

Ce spune compania:"Metrorex prezinta scuze calatorilor pentru disconfortul creat urmare a aglomeratiei inregistrate in statiile unde se efectueaza lucrarile de control-acces si face apel la intelegerea acestora, pentru evitarea intrarii in statie a unui volum foarte mare de persoane.Metrorex a luat masuri pentru deplasarea in siguranta a calatorilor in perioada lucrarilor de modernizare a instalatiilor de control acces.Astfel, ca urmare a situatiilor de supraaglomerare semnalate la orele de varf, au fost alcatuite echipe mixte din angajatii Metrorex si personal de paza, pentru acordare de asistenta si indrumarea calatorilor. Fiecare agent de statie este prezent in aceste zone aglomerate, pentru a transmite Dispeceratului Central evolutia situatiei din teren si luarea de masuri in functie de situatia data.In plus, numarul portilor de acces in statie a fost marit si s-a avut in vedere modificarea fluxurilor de intrare-iesire in functie de traficul de calatori pe intervale orare. Pentru a inlesni accesul calatorilor in statie, au fost afisate pictograme cu modul corect de utilizare a cartelelor.Totodata, Metrorex transmite ca, la finalizarea tuturor lucrarilor de modernizare control-acces". Sute de calatori au asteptat, marti dupa-amiaza, minute in sir sa coboare la statia de metrou Pipera din cauza aglomeratiei produse dupa introducerea noilor sisteme de acces.Aglomeratie a fost si in aceasta dimineata, in mai multe statii de metrou in care au inceput lucrarile de modernizare a intrarilor, potrivit Digi 24