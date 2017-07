Elena Udrea si Ioana Basescu, la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul finantarii campaniei electorale din 2009

Un judecator de camera preliminara va lua in discutie cererile si exceptiile ridicate de avocati, dar si legalitatea masurilor preventive dispuse in dosar. Elena Udrea si Ioana Basescu au evitat sa stea de vorba cu jurnalistii.Marti, un magistrat de la instanta suprema a revocat controlul judiciar fata de Ioana Basescu, masura mentinuta in cazul Elenei Udrea. Pe de alta parte, judecatorul a admis cererile facute de Elena Udrea si Ioana Basescu de a parasi teritoriul Romaniei, in perioada 20 iulie - 10 august, din motive medicale, pentru a merge in Grecia, respectiv Germania.Pe 24 mai, DNA a dispus trimiterea in judecata a Elenei Udrea, Ioanei Basescu si a jurnalistului Dan Andronic, in dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009.Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, implicata direct in campania lui Traian Basescu, candidat la alegerile prezidentiale din 2009, a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita (2 fapte) si spalare a banilor (5 fapte), potrivit DNA.Ioana Basescu, notar public, fiica fostului presedinte Traian Basescu, va fi judecata pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.In dosar, au mai fost deferiti justitiei Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltarii, acuzat de luare de mita; Victor Tarhon, fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, acuzat de luare de mita; Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare.