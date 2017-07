​VIDEO Comandantul Fortelor Terestre SUA in Europa, impresionat de Armata Romana dupa exercitiul de trecere a Dunarii: "Lucrez in armata de 37 de ani, iar aceasta a fost cea mai bine organizata si executata traversare a unui curs de apa pe care am vazut-o vreodata"

Pe bratul Borcea al fluviului Dunarea s-a desfasurat exercitiul ARGEDAVA SABER 17, in cadrul seriei de exercitii Saber Guardian 17, ce a avut ca scop cresterea interoperabilitatii la nivel intrunit si multinational in cadrul actiunilor specifice trecerii peste un curs major de apa. Au participat peste 1.500 de militari romani si 100 de americani cu aproximativ 400 de mijloace tehnice de lupta."Lucrez in armata de 37 de ani iar aceasta a fost cea mai bine organizata si executata traversare a unui curs de apa pe care am vazut-o vreodata. Sunt extrem de mandru de Fortele Terestre Romane, de Fortele Navale, Aeriene si Fortele Speciale", a declarat Generalul locotenent Ben Hodges, comandantul fortelor terestre ale Statelor Unite ale Americii dislocate in Europa.La exercitiul care a presupus traversarea cu tehnica militara a Dunarii au participat militari din comandamentul Diviziei 2 Infanterie "Getica", Brigada 10 Geniu "Dunarea de Jos", Brigada 1 Mecanizata "Argedava", Brigada 9 Mecanizata "Marasesti", Regimentul 528 Cercetare Supraveghere, Batalionul 630 Parasutisti, Batalionul 307 Infanterie Marina, precum si structuri de informatii militare si PSYOPS. Actiunile fortelor terestre sunt sustinute de un grup naval din Flotila Fluviala si aeronave ale Fortelor Aeriene Romane.