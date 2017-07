Incendiu in Parcul National Domogled, a fost solicitata interventia unui elicopter special al MAI

"In aceasta dimineata, peste 60 de salvatori militari si zece lucratori silvici s-au deplasat in zona afectata, pe raza Ocolului Silvic Tarnita, in locul numit Varful lui Stan, pentru a interveni la stingerea incendiului de padure. De asemenea, a fost solicitat un elicopter dotat cu dispozitiv de stingere de tip Bambi Bucket, din cadrul Inspectoratului General de Aviatie din MAI, pentru a sprijini eforturile de stingere ale salvatorilor de la sol", a afirmat Raluca Tirca.Peste noapte, pompierii militari au ramas la fata locului pentru a supraveghea zona, pana la suplimentarea efectivelor care actioneaza in vederea limitarii si stingerii incendiului, ale carui focare sunt izolate pe piscurile versantului greu accesibil.Potrivit IGSU, in cursul zilei de marti, in Parcul National Domogled din judetul Mehedinti a izbucnit un incendiu de padure de pin negru si vegetatie uscata.Conform sursei citate, incendiul se manifesta pe un versant cu doua piscuri, pe o suprafata de circa 10 hectare, in mai multe focare izolate. Arde atat vegetatia uscata, cat si pin, intr-o zona greu accesibila fortelor si mijloacelor de interventie.