Inalta Curte ar putea da miercuri sentinta in dosarul Baneasa, in care este implicat Puiu Popoviciu

La ultimul termen al procesului din 5 iulie, un procuror de la DNA a cerut judecatorilor majorarea condamnarilor date de instanta de fond pentru inculpatii din acest dosar, in sensul aplicarii unor pedepse orientate catre maximul prevazut de legea penala.De cealalta parte, avocatii au solicitat judecatorilor desfiintarea sentintei date de Curtea de Apel Bucuresti si trimiterea dosarului spre rejudecare. Acestia au semnalat faptul ca motivarea instantei de fond este incompleta si judecatorii nu s-au pronuntat pe infractiunea de complicitate la dare de mita retinuta in sarcina unora dintre inculpati. In plus, avocatii au aratat ca terenul in cauza se afla in proprietate privata si nu publica, astfel incat nu se poate spune ca a fost instrainat un bun al statului.Omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat in iunie 2016 de Curtea de Apel Bucuresti la noua ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de fapte de coruptie in legatura cu asocierea firmei sale, SC Baneasa Investments SA, cu Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Capitala, pentru un teren de 224 de hectare.In dosar, fostul sef DGIPI Cornel Serban a fost condamnat la doi ani si sase luni inchisoare cu executare, Ioan Alecu, rectorul USAMV Bucuresti, la sase ani de inchisoare, Petru Pitcovici, fost sef in Directia Generala Anticoruptie din MAI, la doi ani inchisoare, iar Mihai Luican, fostul prefect al Capitalei, la un an de inchisoare.Instanta a lasat nesolutionata latura civila a procesului penal si a dispus disjungerea sub acest aspect.Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu era definitiva si a fost atacata cu apel.Potrivit DNA, in perioada 2000 - 2004, rectorul Ioan Niculae Alecu, beneficiind de sprijinul interesat al lui Popoviciu, in baza unui contract incheiat cu incalcarea prevederilor legale, a facut posibila aducerea unui teren de 224 hectare, apartinand domeniului public al statului, ca aport in natura la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, societate controlata de omul de afaceri.