Murad: Nu sunt de acord cu ultimele controale facute de OPC; Tudose: Nu imi plac acei eroi care taie in carne vie unde nu e cazul

Presedintele Federatiei Patronale din Turism, Mohammad Murad, sustine ca nu este de acord cu controalele din ultima perioada ale comisarilor de la Protectia Consumatorilor, care, daca verifica zece unitati hoteliere, iar noua sunt in regula, fac "mare tam-tam" pe cel cu deficiente, lucru care duce la crearea unei imagini negative in domeniu, potrivit news.ro. Premierul Mihai Tudose a spus, la randul sau, ca nu ii plac cei care taie in carne vie si acolo unde nu este cazul, neavand nimic impotriva celor care actioneaza cu buna-credinta in interesul cetateanului si al turismului.

Presedintele FTRP a declarat jurnalistilor, marti seara, la inaugurarea unui hotel de cinci stele in nordul statiunii Mamaia, ca nu este de acord cu controalele din ultima vreme ale reprezentantilor de la Protectia Consumatorilor.

"Controalele sunt o moda care vad ca a disparut, dar cu ultimele facute de OPC nu sunt de acord. Ei controleaza zece hoteluri, gasesc la un hotel nereguli, fac din asta mare tam-tam ca sa arate sefilor ca ei fac treaba, dar indirect ne fac imagine negativa. Normal ar fi daca am fost la zece hoteluri, iar noua sunt in regula, pe comunicatul de presa sa spuna cele noua hoteluri sunt OK, dar unul nu este in regula, incat presa sa aiba ce spune, si stiri negative si stiri pozitive", a afirmat Mohammad Murad.

La randul sau, premierul Mihai Tudose a spus ca este de acord cu verificarile facute cu buna-credinta in interesul cetateanului si al turismului, dar nu ii plac cei care taie in carne vie si acolo unde nu este cazul.

"Atat timp cat aceste armate de oameni in control, in verificari, vor actiona cu buna-credinta si pentru interesul cetateanului si al turismului sunt perfect de acord. Nu imi plac acei eroi de peste noapte care se trezesc foarte brusc ca ei sunt salvatorii natiei si care taie in carne vie chiar si acolo unde nu e cazul, neaplicand nici legislatia in vigoare pe legea preventiei. Bineinteles acolo unde sunt cazuri flagrante, cu alimente stricate, spatiu de cazare de orice altceva numai de turist nu, evident ca masurile drastice se impun si pot fi date si ca exemplu", a precizat premierul.

Premierul Mihai Tudose, Liviu Dragnea, ministrul Turismului, Mircea Dobre, dar si primari din judetul Constanta au fost prezenti, marti, la o intalnire cu investitorii din turism, dupa care au asistat la inaugurarea unui hotel de cinci stele in nordul statiunii Mamaia.

