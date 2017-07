Vicepresedintele patronatelor din Turism: Domnule Dragnea, ati desfiintat toate segmentele de promovare ale turismului in strainatate, nu le-ati inlocuit cu nimic/ Dragnea: Nu stiu ce a facut Ministerul Turismului

Investitori din turism si autoritati centrale si locale au participat, marti dupa-amiaza, la o dezbatere in statiunea Mamaia, unde Gheorghe Fodoreanu, directorul unei agentii de turism si vicepresedinte FPTR, a criticat guvernantii pentru desfiintarea birourilor de promovare turistica din strainatate si pentru faptul ca nu au pus nimic in loc.

"Domnul Dragnea, nu e posibil din ianuarie si pana acum ati desfiintat si s-au terminat toate segmentele de promovare ale turismului in strainatate, nu mai avem birouri, nu le-ati inlocuit cu nimic, nu mai avem directori. Suntem in luna august. Anul asta am castigat mai putin datorita faptului ca in lume nu exista la ora actuala niciun interlocutor pentru turismul spre Romania", a afirmat Fodoreanu, adresandu-se presedintelui PSD prezent la intalnire.

La randul sau, Liviu Dragnea i-a raspuns, spunand ca nu stie ce a facut ministerul in aceasta privinta, dar ca spera ca a avut o logica.

"Nu stiu ce a facut ministerul, sper ca a avut logica sa le desfiinteze si sa puna ceva in loc", a spus liderul PSD.

In replica, Gheorghe Fodoreanu a adaugat: "Nicio logica. In ianuare nu se desfiinteaza structura de promovare. Din ianuarie nu avem pe nimeni in lume sa ne reprezinte, nici birouri, nici directori".

Vicepresedintele FPTR a mai spus ca ar fi bine daca ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, ar comunica mai repede, mentionand insa ca tara nu are nevoie de schimbari guvernamentale, ci de stabilitate.

"Domnul Dobre e un baiat tanar, bine l-ati ales, face treaba, il ajutam. Daca ar comunica mai repede si ar raspunde mai repede, ar fi si mai bine, dar noi il sustinem. Nu avem nevoie nici de schimbari guvernamentale, avem nevoie de stabilitate, de imagine si va aduc bani. Lasati-ne sa va aducem bani", a mai spus Fodoreanu.

El a mai cerut scaderea TVA pentru agentiile de turism.

"Am dori sa ne lasati in pace, cum ii lasati in pace pe capsunari care aduc 3-4-5 miliarde de euro pe an in functie de an, si care merita tot respectul pe care il meritam si noi .Ca agentie de incoming, noi aducem multi bani in tara si multi bani ni se cer, se iau din banii nostri printr-un TVA de 19 la suta inutil, absolut inutil, cand in Franta este 6 la suta, cand in Europa este pana in 10 la suta. (..) Domnul Dragnea, nu este nicio tara din lume care sa nu se lupte pentru incoming si pentru turism. Este una dintre marile afaceri ale lumii alaturi de petrol, alaturi de banci, de asigurari si de fotbal. Turismul exista in cea mai mica insula din Pacific, turismul de incoming exista la Polul Nord, exista peste tot", a mai spus Fodoreanu.

Liviu Dragnea i-a raspuns ca discutia despre scaderea TVA este una deschisa si ar reprezenta o varianta in cazul in care impactul bugetar nu este mare.

Premierul Mihai Tudose, Liviu Dragnea, ministrul Turismului, Mircea Dobre, si primari din judetul Constanta au fost prezenti, marti, la o intalnire cu investitorii din turism.