Sute de persoane au stat la coada la statia de metrou Pipera in a doua zi de la introducerea noului sistem de acces, in care cartela este bagata invers fata de indicatiile de pe ea

In a doua zi de la introducerea noului sistem de acces in statia de metrou Pipera, utilizarea acestuia pare in continuare dificila, in conditiile in care ani de zile cartela de acces era introdusa intr-un anumit sens. Din acest motiv, Metrorex si-a trimis angajatii sa-i ajute pe calatori sa treaca de poarta de acces, pentru fluidizarea traficului.Probleme cu utilizarea cartelelor s-au inregistrat in timp si la alte statii de metrou pana cand calatorii s-au obisnuit cu noul sistem de acces.Statia de metrou Pipera a fost redeschisa incepand de luni, astfel ca circulatia pe Magistrala 2 de metrou a fost reluata in conditii normale, iar calatorii vor putea accesa toate statiile de metrou ale acestei magistrale.Potrivit Metrorex, statia de metrou Pipera a fost inchisa circulatiei timp de doar doua zile, sambata si duminica, timp in care, au fost facute eforturi pentru ca lucrarile de modernizare a instalatiilor de control acces sa fie finalizate mai repede decat a fost preconizat in ultimul calendar inaintat de catre constructor.In perioada 15 - 17 iulie, trenurile de metrou au circulat cu calatori doar pana la/de la statia Aurel Vlaicu.La sfarsitul lunii iunie, Metrorex a decis reducerea de la sapte la trei zile a perioadei de realizare a lucrarilor de modernizare la statiile cu o singura intrare.Astfel, in statia Pipera, lucrarile au avut loc in perioada 15 - 17 iulie, iar alte lucrari vor fi facute dupa urmatorul program: in Aurel Vlaicu 29 iulie - 1 august, in Constantin Brancoveanu 22 - 25 iulie, in Tineretului si Aparatorii Patriei 2 - 5 septembrie, in Dimitrie Leonida si Costin Georgian 9 - 12 septembrie, in Pantelimon si Berceni 16 - 19 septembrie.