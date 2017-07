Cat a recuperat statul din prejudiciul stabilit de instanta in dosarul ICA - Voiculescu

"Condamnatul nu a achitat prejudiciul si nici macar cheltuielile judiciare catre stat", a aratat procurorul in argumentatia folosita la procesul privind contestatia DNA la decizia Judecatoriei Sectorului 5 de eliberare conditionata. Pe de alta parte, Voiculescu a declarat marti presei ca "nu exista nici un prejudiciu" in dosarul sau, deoarece "decizia va fi demontata de justitia romana".In data de 8 august 2014, judecatorii de la Curtea de Apel au decis, pe langa condamnarea la zece ani de inchisoare a lui Dan Voiculescu, sa puna sechestru asigurator pe conturile si bunurile omului de afaceri, dar si sa confiste mai multe imobile apartinand fondatorului Intact. Masurile asiguratorii nu au fost puse doar pe numele lui Voiculescu, ci in cazul tuturor condamnatilor, astfel incat statul sa recupereze prejudiciul de 60 de milioane de euro. Totusi, cele mai mari confiscari au fost puse in dreptul lui Voiculescu. Vezi aici lista bunurilor confiscate de la familia Voiculescu in dosarul ICA Teoretic, pe hartie, terenurile si cladirile au intrat in proprietatea statului inca din septembrie 2014. In pratica, unele dintre imobile au intrat efectiv in proprietatea statului abia in februarie 2016, cand ANAF a notificat Antena 1 si Antena 3 sa evacueze sediile confiscate. Intarzierea a fost cauzata de o serie de procese deschise de firmele care opereaza televiziunile fondate de familia Voiculescu in care sustineau ca au intaietate pentru inchirierea sau achizitia cladirilor din Baneasca.In 30 noiembrie 2014, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, declara ca aproape jumatate din prejudiciul in valoare de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a ICA fost recuperat "Aproape jumatate din prejudiciul de 60 de milioane de euro a fost recuperat, ceea ce este o premiera pentru justitia din Romania", a declarat Laura Codruta Kovesi.Totusi, nu este clar in ce masura a fost recuperat prejudiciul. La inceputul lui 2016, Romania Curata nota ca doar 1 la suta din valoarea intregului prejudiciu a fost recuperata. Jurnalistii treceau in revista vanzarea de catre fisc a unui apartament din Kiseleff al omului de afaceri pentru aproape 350.000 euro si o vila in Predeal a Cameliei Voiculescu (fiica cea mare a lui Voiculesu) pentru circa 400.000 euro. In total, 750.000 de euro.In iulie 2016, ANAF a vandut cu aproximativ un milion de euro vila Corinei Voiculescu (fiica cea mica a lui Voiculescu), in care a fost sediul firmei Crescent.O luna mai tarziu fiscul anunta ca a mai recuperat inca 2,25 milioane lei din prejudiciu , prin vanzarea vilei lui Vlad Sandulescu , fost sef in cadrul Agentiei Domeniilor Statului (ADS), condamnat la 6 ani de inchisoare alaturi de omul de afaceri.Tot in august 2016, la finalul unui interviu cu seful fiscului, Capital publica o lista in care se arata ca statul roman mai avea de recupera la data respectiva 22,22 milioane lei de la Dan Voiculescu, din totalul de 266,17 milioane lei."In ce o priveste Camelia Voiculescu, de exemplu, avem, din 29 de milioane de lei stabilite de instanta, deja recuperate aproape 20 de milioane de lei. Si in urmatoarele luni s-ar putea sa recuperam 100%. Imobilul din strada Zorileanu a fost vandut cu suma cu care a fost evaluat, respectiv 1 milion de euro. Vorbim de faimoasa casa in care era sediul Crescent. Mai avem de evaluat un apartament in strada Felix din Capitala, apartinand tot familiei Voiculescu. Si de acolo vom lua 70 de mii de euro. Mai avem imobilul din comuna Corbeanca, teren si casa. Initial se stia ca e vorba doar de un teren, nu si de casa. Si acolo evaluarea e undeva la 2 milioane de euro. Vorbim de bunuri imobile detinute de fiicele acestuia. In schimb, Dan Voiculescu nu are nimic pe numele lui, stiti foarte bine acest lucru. Am vandut pentru prima data actiuni. Vorbim de firma Sanagra detinuta tot de familia Voiculescu. Sediile Antenelor pe care noi le-am evaluat deocamdata nu le vindem pentru ca mai asteptam o decizie a instantei care sa ne permita sa incheiem evaluarea. Respectiv noi am facut aceasta evaluare, a fost contestata in instanta si asteptam sa vedem decizia acum in toamna. Odata ce o avem, intram cu ele in procedura de valorificare. Astazi, paza ne costa, la cele trei imobile, fostele sedii ale Antenelor, 26 de mii de euro pe luna. Noi speram sa le vindem pana la iarna.", afirma Dragos Doros, fost sef al ANAF intrebat cat s-a valorificat in cazul lui Dan Voiculescu. \u000CInformatii cu privire la recuperarea prejudiciului in dosarul in care a fost condamnat Dan Voiculescu nu au mai aparut in spatiul public de anul trecut. Asadar, nu este clar in ce masura prejudiciul din dosarul ICA a fost recuperat. Hotnews a transmis ANAF o serie de intrebari cu privire la sumele de bani recuperate in acest dosar si va publica raspunsul agentiei de indata.