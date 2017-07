Noul ministru pentru Afaceri Europene anunta o noua strategie a Romaniei privind Brexit

Ministrul delegat a condus reuniunea grupului de lucru interministerial privind Brexit, la care a participat si consilierul prezidential pentru Afaceri Europene, Leonard Orban."Dorinta noastra de a creste transparenta, de a genera un consens politic si de a implica cat mai multi actori in elaborarea pozitiilor Romaniei privind Brexit a generat foarte multe idei constructive. Am decis astfel sa lucram la o noua strategie a Romaniei privind Brexit, sa intensificam dialogul cu romanii care traiesc in Marea Britanie si sa dezvoltam o actiune comerciala impreuna cu institutiile abilitate si mediul de afaceri", a declarat Negrescu, potrivit sursei citate.