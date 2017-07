Episcopul care ar aparea intr-o inregistrare facand sex cu un fost elev de la Seminarul teologic a facut plangere la DIICOT pentru defaimare

Episcopul Husilor, Corneliu Barladeanu, a facut plangere la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in legatura cu inregistrarea compromitatoare in care ierarhul ar aparea in ipostaze intime alaturi de un barbat, pentru defaimare si raspandire de materiale pornografice. Sesizarea episcopului este trimisa de la o unitate de parchet la alta, in conditiile in care procurorii nu au decis cui apartine competenta solutionarii acesteia, relateaza News.ro.





Cazul episcopului Husilor, Corneliu Barladeanu, privind inregistrarea compromitatoare in care acesta ar aparea in ipostaze intime alaturi de un alt barbat, se pare fost elev al Seminarului Teologic Husi, a ajuns in atentia organelor de cercetare penala, dupa ce seful preotilor vasluieni a depus o plangere la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).





Reprezentantii acestei institutii sustin, insa, ca plangerea facuta de catre episcopul Corneliu nu este de competenta procurorilor de crima organizata, motiv pentru care a fost directionata catre o alta unitate de parchet.





"Conform dispozitiilor procedurale, plangerea gresit indreptata se inainteaza organului competent in functie de obiectul plangerii, respectiv infractiunile care au fost sesizate. Cu privire la infractiunile din plangere, nu va pot oferi informatii", a declarat, marti, pentru News.ro seful Biroului Vaslui al DIICOT, Irina Perjoiu.





In consecinta, plangerea facuta de Corneliu Barladeanu, se pare pentru defaimare si raspandire de materiale pornografice, a fost trimisa spre solutionare la Parchetul de pe langa Judecatoria Husi.





"Plangerea a fost inregistrata la unitatea noastra de Parchet, dar a fost trimisa administrativ catre unitatea competenta", a precizat, la randul sau, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Husi, Antonela Palie.





Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui au precizat ca plangerea episcopului Husilor nu a ajuns la aceasta unitate.





"Plangerea nu a ajuns pana in aceasta dupa-amiaza (n.r. - marti) la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui. Legea permite Directiei Nationale Anticoruptie sa faca cercetari intr-o astfel de cauza daca aceasta este conexa cu infractiunea pe care o cerceteaza", sustine prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, Sorin Armeanu.





Oficialii Episcopiei Husilor au refuzat, la randul lor, sa faca vreo referire la plangerea depusa la DIICOT de catre Corneliu Barladeanu.





"O astfel de plangere nu tine de activitatile Centrului Eparhial Husi", a afirmat purtatorul de cuvant al Episcopiei Husilor, Cosmin Gubernat.





Imaginile aparute in spatiul public in care episcopul Husilor este filmat in ipostaze intime cu un elev de seminar care la acel moment ar fi avut 17 ani au fost difuzate de Cancan, iar Patriarhia si Mitropolia Moldovei au solicitat publicatiei inregistrarile.





Vicarul administrativ al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei Marian Timofte a declarat luni, dupa ce a vizionat filmul in care ar aparea epsicopul Husilor Corneliu Barladeanu, ca una dintre cele doua persoane care apare in inregistrare pare a fi Barladeanu, spunand insa ca pentru veridicitate ar trebui facuta o expertiza. El a precizat ca discutiile din inregistrare nu sunt inteligibile, dar vocea pare a fi a episcopului Barladeanu.





Luni, Patriarhia Romana a transmis ca cercetarile disciplinare nu pot fi facute in posturi, astfel ca in cazul episcopul Husilor, Comisia pentru Statut si regulamente a Bisericii Ortodoxe Romana a fost convocata pentru sfarsitul acestei luni, iar sedinta de lucru a Sinodului Permanent va avea loc in 17 si 18 august.