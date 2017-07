Uniunea Judecatorilor il acuza pe ministrul Justitiei ca manipuleaza si a dezinformat publicul atunci ca scris pe Facebook ca instanta a respins actiunea privind actiunea hotararii de Guvern referitoare la arhiva SIPA

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a dezinformat publicul prin postarea pe Facebook a unui mesaj in care scrie ca instanta de judecata a respins cererea judecatorilor de anulare a hotararii de guvern privind comisia SIPA, judecatorii spunand ca ar fi vorba de doar de respingerea unei cereri de suspedendare a executarii acestei hotarari, relateaza News.ro.





"Ceea ce prima instanta a respins este o cerere de suspendare a executarii HG 410/2017, si nicidecum "anularea HG", care este cu totul alt tip de actiune. Ne indoim ca, la calibrul de profesor universitar, ministrul justitiei Tudorel Toader nu stie diferenta dintre suspendarea executarii unui act si anularea unui act", arata UNJR, care precizeaza ca va face recurs la aceasta decizie, iar in paralel va initia si actiunea de anulare a HG 410/2017 privind comisia SIPA.





Judecatorii mai spun ca "o alta manipulare" a ministrului din acelasi mesaj este si afirmatia acestuia conform careia a asteptat din 19 iunie de la CSM si de la asociatiile profesionale propuneri pentru desemnarea unui magistrat in Comisia de inventariere a fondului arhivistic SIPA. UNJR sustine ca hotararea de guvern nu prevedea in componenta comisiei de reinventariere a arhivei niciun magistrat, ci doar reprezentanti ai guvernului.





"Acesta este si unul din motivele pentru care UNJR a contestat in instanta HG 410/2017", subliniaza UNJR.





Uniunea Judecatorilor spune ca ministrul Justitiei "nu este la primul joc manipulativ unde prezinta jumatati de adevaruri, cu scopul de a induce in eroare opinia publica cu privire la actiunile pe care le face cu privire la arhiva SIPA" si considera ca prin modul in care a fost realizata hotararea, arhiva SIPA nu va fi desecretizata, ci doar va crea alte suspiciuni cu privire la gestionarea arhivei.





"Competenta comisiei de reinventariere este ambigua, nu se intelege cine va distruge documentele (comisia doar propune), cine va sesiza organele de urmarire penala (comisia este organism consultativ, nu de control, conducere sau ordine si siguranta publica, asa cum prevede art. 61 din Codul de procedura penala, invocat in HG), nu este prevazuta vreo cale ca persoane vizate sa poata contesta veridicitatea informatiilor existente in arhiva", explica UNJR, adaugand ca ministrul a promis ca va fi transparent, insa pastreaza secrete lista cu membrii comisiei si regulamentul acesteia si nu a facut publice rapoartele, ordinele, procesele verbale si celelalte inscrisuri ale arhivei SIPA.





Reprezentantii UNJR sunt de parere ca ar trebui vazut ce s-a intamplat in ultimii ani cu arhiva, tinand cont de "dezinformarile" facute de oficiali prin declaratiile lor si spun ca solutia de desecretizare pe care a oferit-o ministrul face ca arhiva sa "redevina potentiala arma in mana politicienilor care au control asupra persoanelor ce vor inventaria, din nou, aceasta arhiva".





"Modul de actiune al ministrului Justitiei Tudorel Toader nu doar ca nu va rezolva transparent problema arhivei SIPA si nu o va desecretiza, ci va adanci suspiciunile si neincrederea cu privire la continutul acestei arhive si la modul in care acest continut este folosit de catre politicieni", sustine UNJR.





Mai mult, spun ei, din comisia de reinventariere fac parte doar persoane aflate sub control politic si niciun magistrat, iar procedura este "lipsita de transparenta".





Pe 14 iulie, Curtea de Apel Bucuresti a decis cu referire la acest conflict dintre magistrati si ministerul Justitiei sa respinga cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.





"Admite cererea de interventie accesorie in interesul paratului Guvernul Romaniei. Cu recurs in 5 zile de la comunicare", se arata in hotararea instantei.