​Portugalia si Romania isi protejeaza reciproc cetatenii aflati in Siria, respectiv Guineea-Bissau si Mozambic

Astfel, a fost semnat Memorandumul de intelegere privind protectia intereselor romane in Republica Guineea-Bissau si Republica Mozambic de catre Republica Portugheza, respectiv Memorandumul de intelegere privind protectia intereselor portugheze in Republica Araba Siriana de catre Romania.Practic, avand in vedere prezenta sa traditionala in cele doua state africane, Portugalia va prelua asistenta si protectia cetatenilor romani din cele doua tari.In oglinda, Romania va prelua protectia si asistenta consulara pentru cetatenii portughezi aflati in Siria, Romania fiind singurul stat-membru UE cu misiunea diplomatica deplin operationala la Damasc.