CFR spune ca trenul Timisoara-Bucuresti nu si-a pierdut vagoanele pe drum: Locomotiva s-a dus la cea mai apropiata statie si s-a reintors, pentru ca trebuia sa faca proba franei

Conform datelor site-ului CFR, trenul IRN a plecat la 23.05 din Timisoara, cu 35 de minute intarziere, iar la ora 7.16 a ajuns la Draganesti-Olt unde "adunase" 76 de minute intarziere. Apoi, in apropiere de Radomiresti trenul a stationat 75 de minute, plecand la 8.34. Trenul a ajuns la 11.38 in Bucuresti, cu 3 ore si 16 minute intarziere.Cei de la CFR spun ca la garnitura de pasageri implicata in incidentul de marti s-a rupt aparatul de tractiune dintre locomotiva si primul vagon, dar s-a declansat imediat franarea de urgenta a trenului. Alina Predescu, purtator de cuvant la CFR Calatori, a explicat pentru HotNews.ro ca mecanicii au respectat procedurile si locomotiva a plecat spre cea mai apropiata gara pentru a face proba franelor si apoi s-a reintors .Cauza franarii este in analiza si concluziile vor fi comunicate dupa expertiza tehnica. Procedurile dureaza, mai ales ca mecanicii au facut si un raport, astfel se explica si faptul ca trenul a stat atat de mult, spun reprezentantii CFR."Garnitura s-a oprit imediat, locomotivele s-au oprit si ele, (...) s-a recuplat garnitura, a fost pusa cupla de rezerva, s-au facut proba de frana, realimentarea cu energie a trenului, dupa care a plecat in conditii normale la Bucuresti'',,a spus pentru Agerpres, Adrian Vlaicu, director general adjunct Mentenanta din cadrul CFR CalatoriCFR a dat in jurul pranzului un comunicat care insa este destul de vagMarti, 18 iulie 2017, in jurul orei 08 dimineata, trenul InterRegio 1696 Timisoara - Bucuresti a franat automat in zona Radomiresti.Cei aproximativ 300 pasageri si si-au continuat calatoria in acelasi tren, fara a fi pusa in pericol siguranta si securitatea acestora. Garnitura si-a reluat traseul, dupa aproximativ o ora de stationare si dupa realizarea tuturor probelor care se impun prin reglementarile in vigoare.La acest moment sunt cercetate cauzele care au condus la aceasta situatie.