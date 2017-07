Un fost politist din Covasna a fost trimis in judecata pentru ca ar fi falsificat procesele verbale ale persoanelor pe care ar fi trebuit sa le amendeze

Un fost agent de circulatie din Covasna, suspectat ca a falsificat procese verbale si chitante ale unor amenzi pentru a crea un avantaj persoanelor pe care ar fi trebuit sa le sanctioneze, a fost trimis in judecata de catre lucratorii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) pentru abuz in serviciu, fals intelectual si fals in declaratii, relateaza News.ro.





Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de reprezentantii DGA, procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, unui fost agent de politie din Covasna pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu (5 acte materiale), fals intelectual (6 acte materiale) si fals in declaratii (3 acte materiale).





"In perioada ianuarie" decembrie 2011, agentul de politie rutiera V.I.D., in exercitarea atributiilor de serviciu, a falsificat procese verbale de contraventie cu ocazia intocmirii acestora, consemnand o alta situatie de fapt decat cea reala, creand un avantaj nepatrimonial persoanelor sanctionate. De asemenea, odata cu incheierea proceselor verbale, inculpatul V.I.D. a falsificat si o chitanta conform careia s-a achitat amenda aplicata unui cetatean, in aceasta fiind consemnata aceeasi stare de fapt nereala ca si in procesul verbal aferent", se arata in comunicat.





Potrivit documentului, cu ocazia completarii declaratiilor de avere din anii 2010, 2011 si 2012, politistul nu a mentionat bijuteriile pe care le detinea impreuna cu familia sa, lasand necompletat formularul tipizat, cu toate ca la aceste date, detinea bunuri din materiale pretioase care insumate depaseau valoarea de 5.000 euro.





Pe parcursul cercetarilor s-a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Generale de Protectie Interna - Serviciul Judetean de Protectie Interna Covasna.