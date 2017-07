Cum s-au plans secuii presedintelui Iohannis ca sunt persecutati de justitie

Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a spus la intalnirea cu presedintele Romaniei Klaus Iohannis, care a avut loc la Consiliul Judetean Harghita, ca "primarii sunt persecutati din motive necunoscute" si ca "nu se mai termina sirul de persecutati". Mai mult, primarul municipiului Gheorghieni, Nagy Zoltan, a explicat vreme de mai multe minute cum fostul primar, Mezei Janos, a fost trimis in judecata pentru vanzarea a patru acri de teren desi avea aprobarea consiliului local, iar secretara acestuia a fost trimisa in judecata pentru o delapidare de 3-4 lei. "Nu credem ca este normal sa trimitem in judecata pentru 3 lei", a spus Zoltan.









"Primarii sunt persecutati din motive necunoscute. (...) Nu se mai termina sirul de persecutati", a spus presedintele CJ Covasna in deschiderea dezbaterii "Coerenta si transparenta - exemple de bune practici la nivelul judetelor Harghita si Covasna".





Aceasta nu a fost prima interventie a edililor privind persecutia.





Desi presedintele Klaus Iohannis a atras atentia asupra importantei infrastructurii, asupra faptului ca este extrem de necesara realizarea autostrazii Tg. Mures - Iasi, iar de multe ori ceea ce lipseste sunt drumurile judetene si comunale, primarul municipiului Gheorghieni a ales sa vorbeasca despre cum vechiul edil, Mezei Janos, si secretara Primariei au fost trimisi in judecata pe nedrept.





Astfel, potrivit lui Nagy Zoltan, dupa ce a fost trimis in judecata de DNA, fostul primar din Gheorgheni a sunat-o pe secretara de la primarie si i-a cerut sa-i dea caseta cu sedinta consiliului local in care s-a decis vanzarea terenului.





"Ne este foarte greu sa atragem investitii unde secretara este trimisa in judecata pentru o delapidare cu o caseta care valoreaza 3-4 lei", a spus Zoltan, continuand minute bune sa spund "nu credem ca este normal sa trimitem in judecata pentru 3 lei(...) Capitalul se duce unde este linista si ca nu este normal ca secretara Primariei sa fie data in judecata pentru delapidare o caseta care valoreaza 3-4 lei".