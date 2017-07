Chirurgul Gheorghe Burnei, acuzat ca facea experimente pe copii cu dispozitive neomologate, cere sa se intoarca sa profeseze la "Marie Curie", pentru ca nu are cu ce sa se intretina

Doctorul ortoped Gheorghe Burnei, acuzat de mai multe fapte de luare de mita si experimente pe copii cu folosirea unor dispozitive neomologate, a cerut, marti, in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti sa se intoarca la vechiul loc de munca, Spitalul "Marie Curie", pentru ca nu are cu ce sa se intretina. Potrivit acestuia, s-ar duse sa lucreze in spitale private, dar acolo nu sunt conditii.





"Puteam sa ma duc in sistemul privat sau in strainatate si n-am facut-o. Acum m-am trezit cu o avalansa de procese. Am adus economii la Casa de Asigurari de Sanatate de milioane de euro. De 7 luni nu am tinut cursuri pentru studenti. Nu mai am activitate, nu pot sa ma mai intretin. N-am gasit un loc unde sa-mi desfasor activitatea. De trei saptamani mi s-a dat voie sa lucrez in spitale private, dar acolo nu sunt conditii", a spus Burnei, potrivit News.ro, aflat sub control judiciar.





Judecatorul George Matei a ramas in pronuntare pe cererea lui Burnei, iar decizia Curtii de Apel Bucuresti ar urma sa fie definitiva.





Medicul Gheorghe Burnei a fost retinut pe 10 decembrie de procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti, care au cerut instantei arestarea preventiva a acestuia pentru 15 fapte de luare de mita. Tribunalul Bucuresti a respins, in 11 decembrie, arestarea preventiva a lui Burnei, medicul fiind plasat atunci in arest la domiciliu.





Procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti au aratat, in referatul cu propunerea de arestare preventiva, ca, in perioada 26 octombrie - 24 noiembrie, medicul Gheorghe Burnei a pretins si a primit de 15 ori mita de la parintii unor copii internati la Spitalul "Marie Curie", pe care i-a operat sau doar i-a consultat. Mita pe care ar fi luat-o Gheorghe Burnei varia intre 50 de lei si 1.350 de euro.





Anchetatorii sustin ca Gheorghe Burnei ii obliga pe parintii copiilor operati de el sa cumpere proteze de la firma Argonmed, care in schimb ii platea vacantele cu familia in strainatate si deplasarile la congrese. Burnei folosea atat proteze omologate, cat si dispozitive medicale pe care le folosea in experimente pe copii, ce erau confectionate artizanal de cunostinte ale medicului de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii, potrivit procurorilor.





"In categoria experimentelor pe copii sunt incluse si interventiile chirurgicale efectuate cu oase de vita fierte sau cu filtre de tanc sau cu BVC", au mai scris procurorii in referatul cu propunerea de arestare a medicului Gheorghe Burnei.





Potrivit procurorilor, Gheorghe Burnei preleva de la copiii pe care ii opera tesut osos si ligamente, fara a cere acordul parintilor, si le tinea in congelatorul unui frigider din unitatea sanitara, in care erau pastrate alimente si bauturi alcoolice. Tesuturile, desi au fost pastrate in conditii improprii si nu au fost verificate bacteriologic si viral, au fost transplantate altor copii, iar cele gasite la perchezitii urmau sa fie folosite la alte interventii chirurgicale.





Conform anchetatorilor, exista indicii ca Gheorghe Burnei ar fi savarsit infractiuni contra vietii si integritatii corporale sau sanatatii, in care victimele sunt minori aflati anterior intr-o stare de sanatate precara, "stare pe care inculpatul prin actiunile sale intentionate a agravat-o".