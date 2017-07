Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securitatii: Mircea Dumitru a semnat un angajament olograf cu Securitatea, dar nu i se poate atribui calitatea de colaborator in sensul legii

Fostului ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii, in sensul larg, desi a fost recrutat de fosta Securitate in scopul incadrarii informatice a studentilor din Facultatea de Filosofie din Bucuresti si a semnat in 23 octombrie 1980 un angajament olograf, fiindu-i atribuit numele conspirativ Negulescu II, arata o noua adeverinta a Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.





Potrivit adeverintei publicate luni pe site-ul CNSAS, institutia a identificat un nou document intr-un dosar in care Mircea Dumitru a fost recrutat de Securitate in scopul incadrarii informative a studentilor din Facultatea de Filosofie din Bucuresti si a semnat la data de 23.10.1980 un Angajament olograf, primind numele conspirativ "Negulescu II".





Pe perioada colaborarii, potrivit unei note de analiza, colaboratorul Negulescu a avut "pana in prezent un aport informatic scazut, furnizand doar 5 note informative cu valoare pentru organele de securitate" si pe perioada colaborarii a dat dovada de solicitudine, furnizand informatii utile muncii noastre".





"Potrivit art.2 lit.b din OUG 24/2008, calitatea de colaborator al Securitatii nu poate fi retinuta decat in privinta persoanelor care au furnizat informatii prin care "se denuntau activitatile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului".





In adeverinta se precizeaza ca documentele din dosar nu fac referiri la activitati sau atitudini "potrivnice regimului totalitar comunist.





"De asemenea, din continutul documentelor citate, nu rezulta ca persoana verificata ar fi vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. In cazul de fata se constata neindeplinirea conditiilor prevazute de art.2 lit.b din OUG 24/2008 pentru retinerea calitatii de colaborator al Securitatii", se mentioneaza in adeverinta emisa de CNSAS in cazul lui Mircea Dumitru.









"Elementele prezentate nu se circumscriu prevederilor art.2 lit.a si b din OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea 293/2008, astfel ca domnului Dumitru Mircea, fiul lui Aureliu si Minerva, nascut in data de 14.07.1960, nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii in sensul legii", se arata ]n adeverinta CNSAS.









"Articolul potrivit caruia as fi facut politie politica este complet fals si este calomnios. Am si aceasta adeverinta care a fost eliberata cu mai mult timp in urma de catre CNSAS. (...) Adeverinta se afla la dosarul meu de personal la Universitatea Bucuresti. Aceasta adeverinta era necesara si pentru candidatura mea la functia de rector", a declarat ministrul Educatiei pentru Agerpres.





Mircea Dumitru a primit in 2007 din partea CNSAS o decizie privind necolaborarea sa cu Securitatea ca politie politica. Decizia a fost publicata de Mircea Dumitru pe site-ul Universitatii Bucuresti cand a castigat primul mandat de rector al Universitatii.