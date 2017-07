Rezultate titularizare 2017. Inainte de contestatii, 45,73% dintre candidati au obtinut note de 7 sau peste 7

45,73% dintre profesorii care au sustinut proba scrisa a examenului de titularizare, saptamana trecuta, au obtinut, inainte de contestatii, note peste 7 sau egale cu 7, nota minima pentru angajarea pe perioada nedeterminata, informeaza Ministerul Educatiei. Anul trecut, rata notelor peste 7 sau egale cu 7 inainte de contestatii a fost de 44,43%.





Rata notelor peste 7 sau egale cu 7 inainte de formularea contestatiilor) obtinute de candidatii care au sustinut proba scrisa a concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar este de 45,73% (in crestere cu 1,30% fata de anul trecut - 44,43%).





Potrivit Ministerului Educatiei, au fost transmise spre evaluare lucrarile a 20.803 candidati, fiind notate 20.763 de lucrari, intrucat 40 de lucrari au fost anulate in centrele de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei de concurs.





Pe transe de note s-a inregistrat urmatoarea distributie: 118 candidati (0,57%) au obtinut nota 10, 9.377 de candidati (45,16%) au obtinut note intre 7 si 9,99, iar 6.869 de candidati (33,08%) - note intre 5 si 6,99. Alti 4.386 de participanti (21,12%) s-au situat pe segmentul de note cuprins intre 1 si 4,99. Din promotia curenta, 43,07% de candidati (in crestere de la 41,82% in 2016) au obtinut note peste 7, iar 32,95%, note intre 5 si 6,99.









Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 (interval 7 - 10) s-a inregistrat in judetul Cluj (58,81%), iar cel mai scazut, in judetul Giurgiu (24,06%).





La proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar s-au prezentat 23.816 candidati. 2.972 de candidati s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, in conformitate cu prevederile metodologiei, 30 de candidati au fost eliminati pentru frauda, iar lucrarile a 5 candidati au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei.





Contestatiile se inregistreaza la sediile inspectoratelor scolare judetene in zilele de 18 iulie, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00, respectiv 19 iulie, pana la ora 15:00. Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul dedicat in data de 25 iulie. Repartizarea candidatilor pentru angajare pe perioada nedeterminata se realizeaza in sedinte publice organizate de inspectoratele scolare in data de 26 iulie.





Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului. Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului.





Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2017, au fost publicate 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, respectiv 58.486 pentru angajare pe perioada determinata.