Iohannis, discurs pentru maghiari: Autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, inhiba dezvoltarea

"Romania are mare nevoie de crestere economica si de modernizarea administratiei. In lumina acestor obiective, cred ca descentralizarea este obligatorie, fiindca alesii locali stiu cel mai bine de ce are nevoie comunitatea si trebuie sa dispuna de instrumentele necesare pentru a actiona in interes local. Regionalizarea este de dorit, dar numai daca se face in asa fel incat sa duca la modernizarea administratiei, pentru a fi mai eficienta in interesul cetateanului, si daca duce la crearea de noi locuri de munca prin crestere economica", a mai declarat Iohannis la dezbaterea ''Coerenta si transparenta - exemple de bune practici la nivelul judetelor Harghita si Covasna".Iohannis a vorbit si despre tinerii din secuime care nu vorbesc limba romana: "Ma ingrijoreaza soarta tinerilor din zona care nu vorbesc bine limba romana. Este o problema care trebuie depasita, pentru ca doar astfel putem convietui in armonie, dar si pentru ca doar asa le putem asigura acestor tineri un viitor. Maghiarii bine educati au dreptul la sansa de a-si construi o cariera, fiind capabili sa lucreze si aici, dar si la Bucuresti sau in orice alta parte a tarii. De aceea, reprezentantii comunitatii maghiare si ai Ministerului Educatiei trebuie sa se aseze la masa dialogului si sa gaseasca urgent solutiile cele mai bune. Sa nu ii privam pe copiii si pe tinerii maghiari de aceste oportunitati, sa nu le limitam viitorul din cauza unor conceptii care tin uneori prea mult de politicianism si prea putin de oameni", a mai spus Iohannis in fata primarilor maghiari.