Iohannis: Nu am stiut ca vor canta imnul, dar am luat-o ca pe un semn de respect

Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, dupa dezbaterea cu autoritatile locale din Harghita si Covasna, unde a ascultat imnul Tinutul Secuiesc, ca nu a stiut ca primarii vor canta imnul, dar a luat-o ca pe un semn de respect. Totodata, seful statului a spus ca maghiara poate fi folosita in scoli si in administratie, dar o autonomie pe criterii etnice nu se poate.









“Nu am stiut, dar recunosc ca am luat-o ca pe un semn de respect, daca cei din sala au dorit sa imi prezinte asta. Am ascultat, am trecut mai departe. Cred ca este important sa ascultam si ce vine din sufletul oamenilor, nu doar ce vine din procol”, a spus seful statului cu privire la faptul ca primarii au cantat imnul Tinutul Secuiesc la dezbaterea “Coerenta si transparenta - exemple de bune practici la nivelul judetelor Harghita si Covasna”.





In ce priveste posibilitatea folosirii limbii maghiare in scoli si in adminstratie sau arborarea steagului maghiar.





“Aceste chestiuni trebuie rezolvate prin lege in Parlament, nu pot fi chemat sa am o parere ferma, dar putem discuta prin prisma Constitutiei. Limba materna se poate folosi in scoli, in media, oriunde traieste un numar mai mare de minoritari au dreptul sa foloseasca in administratie limba lor materna. Acest lucru este posibil. Sa vorbim despre folosirea limbii materne este posibil. Steagurile sunt simboluri puternice. Cred ca putem sa ne uitam in jur. Cred ca de aici trebuie sa porneasca o discutie”.





In ceea ce priveste autonomie pe criterii etnice a Tinutului Secuiesc, presedintele a spus: “Am repetat, parerea mea este ca nu se poate o autonomie pe criterii etnice. Este o concluzie larg raspandita”.