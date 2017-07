Curtea de Apel Timisoara a decis ca activista turca Oral Nalan, aflata pe o lista Interpol si retinuta in urma cu o saptamana la vama Nadlac, ramane in arest

"Respinge cererea de sesizare a Curtii Europene de Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari preliminare formulata de aparatorul ales al persoanei extradabile Oral Nalan. In temeiul art. 44 din Legea nr. 302/2004 respinge, ca nefondate, cererile de revocare si de inlocuire a masurii arestarii provizorii formulate de persoana extradabila Oral Nalan, prin aparatori alesi. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare", este decizia Curtii de Apel Timisoara.

Un nou termen a fost stabilit pentru 31 iulie.

Associated Press a scris despre cazul lui Oral Nalan, stirea fiind preluata si de New York Times.

Oral Nalan, in varsta de 38 de ani, a fost retinuta pe 8 iulie, in jurul orei 18, cand venea din Ungaria si se indrepta spre Bulgaria, impreuna cu fiica sa in varsta de 10 ani si cu un grup de prieteni.

Vamesii romani au constatat ca pe numele femeii exista un mandat Interpol de arestare, emis la cererea Turciei, care a condamnat-o la 30 de ani de inchisoare pentru terorism.

Potrivit presei din Belgia, undeau avut loc manifestatii de sustinere pentru Oral Nalan, activista, care studiaza la o facultate de informatica din Bruxelles si ar urma sa primeasca cetatenie belgiana anul viitor, este acuzata de apartenenta la PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan).

Avocatii activistei atrag atentia ca Politia de Frontiera romana a confundat actul prezentat de Oral Nalan la granita cu un pasaport si nu a luat in calcul statutul de refugiat.

"La nivelul Politiei de Frontiera s-a produs o confuzie, considerandu-se ca acel document de calatorie pe care doamna Oral Nalan il avea asupra sa ar fi un pasaport. Dumneaei a mai calatorit in afara Belgiei de la data obtineriistatutului de refugiat politic, dar acum a fost prima data cand a iesit din spatiul Schengen. Oral Nalan este o activista pentru drepturile omului, s-a luat legatura cu ofiterul ei de legatura din Belgia si acesta a confirmat. Din cate mi s-a comunicat, inclusiv Ambasada Belgiei in Romania a adresat o nota verbala, conform uzantelor diplomatice, catre MAE", a declarat avocatul Alin Speriusi-Vlad.

Curtea de Apel Timisoara a dispus, dupa retinere, arestarea preventiva a lui Oral Nalan pentru pe perioada de 30 de zile. Intre timp, Romania a demarat procedurile de extradare.

Potrivit procedurii, Ministerul Justitiei de la Bucuresti va solicita Ministerului Justitiei de la Ankara actele de condamnare in baza carora a fost emis mandatul international de arestare.

Judecatorul roman insarcinat cu dosarul poate refuza procedura de extradare in doua cazuri: daca persoana a cerut si a obtinut azil politic in tara in care a fost retinuta sau daca exista suspiciuni rezonabile ca, in tara de provenienta, persoana va fi supusa torturii sau relelor tratamente.

In semn de protest, Oral Nalan a facut greva foamei in primele zile dupa retinere.

Ambasadorul Turciei la Bucuresti, Osman Koray Ertas, s-a declarat vineri dupa-amiaza surprins si intristat ca presa o numeste "activista" pe Oral Nalan.

"Am fost surprinsi si intristati sa vedem ca presa spune ca aceasta individa este o activista, pentru ca ea a fost condamnata de o instanta din Turcia si nu are nicio legatura cu tentativa de lovitura de stat sau ceva asemanator. Este cu totul alta problema. Ea este acuzata ca face parte dintr-o grupare terorista de extrema-stanga", a precizat ambasadorul intr-o conferinta de presa sustinuta la Ambasada Turciei la Bucuresti.